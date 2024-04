Sedlák čeká, že si užije třinecké mini fauly: V tomhle jsou nejhorší v lize

Pomalu už nepamatujete, kdy Pardubice hrály naposledy. Po 11 dnech jdou znovu do akce. Orazily a na druhé straně číhají válečníci z Třince. Ti, kteří je vystřelili před rokem ze semifinále. „Moc dobře víme, co máme v šatně, jakou máme partu, co umíme zvládat,“ říká kapitán Lukáš Sedlák. O žádné odplatě nemluví, ale chystá se, že schytá dost ran. Otevřel téma o pískání zpomalovacích faulů, které jsou v extralize spíš tak nějak v šedé zóně. Vylučuje se za ně. Někdy...

Třinec se rval se Spartou do soboty. Jak vypadal vlastně váš pracovní proces od 5. dubna, kdy jste vyřadili Litvínov?

„Tréninky jsme měli kvalitní, ať se držíme v zápasovém rytmu, abychom mohli hned vyběhnout. V zápasech necháte hodně emocí, dost sil. Na tréninku je to pak někdy těžký, protože všechno odevzdáváte v play off, v těžkých utkáních, kde musíte všechno prodat. Kolikrát je trénink pak horší, puk vám přeskočí, není to takové. Ale teď jsme makali dobře. A dál? Užili jsme si pár dní volna, odpočinuli si, zahráli si golf.“

Nejlepším golfistou týmu je kdo?

„Hrozně rád bych řekl, že já. (usměje se) Ale to bych lhal, takže Lukáš Radil. Má krásně uvolněný švih. Je to on, jednoznačně.“

Třinec i Pardubice jdou do finále z úplně jiného režimu. Projeví se?

„Oni budou mít výhodu, že jsou rozehraní, my zase, že jsme trochu odpočinutí. Tohle se ale tak nějak vyrovná, na finále najde síly každý tým. Oni tam nechají všechno a my taky. Doufám hlavně, že dobře začneme. V první třetině se budeme možná trochu rozkoukávat, ale zvládli jsme to po pauze už dvakrát, snad to zvládneme i proti Třinci.“

Naskočilo v hlavě, jestli by byl lepší soupeř Třinec, nebo Sparta?

„Ono je to celkem jedno, oba týmy mají velkou kvalitu.“

Ale liší se, ne?

„Jo, každý hraje jiný hokej, má jiný přednosti.“

Třinec je hlavně zeď, která se špatně provrtává?

„V play off blokuje střely úplně každý, takže o ně zase tak moc nejde. Spíš o celkovou hru, jak hrají v obranném pásmu, jak se z něj dostávají ven.“

Jen vaše poslední setkání s Třincem v play off dost bolelo. Co s vámi po roce dělá semifinálové vyřazení v sedmém utkání?

„Týmy si potřebují projít těžkými zápasy, úspěchy i neúspěchy. Patří sem všechno, klidně i blbý góly na konci zápasů, všechno je nějaká cesta, která vás nasměruje, abyste poznali, co všechno vede k vítězství a kolik to stojí práce. Kromě Vegas v NHL se asi ještě nikomu nepovedlo složit tým a hned dojít do finále. Byla to velká věc, ale oni stejně nevyhráli. Kluci si spolu vždycky musí projít nějakou cestu, naučit se reagovat na různé situace. Ta minulá sezona nám prospěla.“

V každém zápase čelíte celkem velkému počtu drobnějších faulů. S trochou nadsázky, bude vás Třinec osekávat víc, než by to dělala Sparta?

„Myslím, že Třinec v tomhle hraje nejhůř v celé lize, abych řekl pravdu.“

Jak dlouho jste se vlastně musel v extralize rovnat s tím, že ne každá sekera je faul, takže i vy sám musíte hrát jinak?

„Tohle je asi na jiný rozhovor v jiném prostředí a jiném čase. Spíš je to na širší diskuzi, kde se nebudete ptát jenom mě. Mám nějaký svůj názor.“

Zkuste aspoň naznačit, co se vám honí hlavou...

„Jde o to, že já s tím nic neudělám, vy taky ne. Chce to širší okruh lidí, kteří něco změnit opravdu mohou. Stálo by za to si sednout po sezoně s lidmi, kteří všechno vidí a mají vliv na trend hokeje u nás. Hráči by si taky mohli říct svoje.“

K posuzování faulů?

„Aby se brala pravidla jinak. Osobně už nevím, co faul je a co ne. Tohle je pak hodně těžký. Třeba s Litvínovem tam bylo strašně moc držení. Dokud se to nezačne pískat, tak týmy, které jsou malinko horší, budou pořád hrát vyrovnané zápasy s těmi lepšími. Hodně hráčům by pomohlo, kdyby se tady drobné fauly pískaly víc, dostali by se díky tomu v kariéře dál. Hráli by lepší hokej, šikovnější hokejisté by víc vynikli a ve výsledku by nás to všechny posunulo tady dál, celou ligu. Prostě cítím, že by stálo si k tomu něco říct. Jen na mně to není.“

Vaše obě série v play off se odehrávaly v relativním klidu. Nikdy se emoce nedostaly tak vysoko jako v sérii Třince se Spartou. Změní se něco ve finále?

„K čemu by pomohlo, kdyby se emoce někam posunuly? V základní části je to jiné, já mám třeba větší emoce tam. V play off musíte zatnout zuby a makat. Není to už kudy obcházet.“

Pardubice po dlouhé době plánují projekce na velkoplošných obrazovkách. Cítíte ve městě velkou hokejovou horečku?

„Jasně, je super, když vidíte, jak město hokejem žije. Všichni si toho v týmu taky vážíme. Hokej máme všichni strašně rádi, ale přeci jen ho hrajeme pro fanoušky, pro město. Zaslouží si finále za všechny ty minulé roky. Těšíme se, jak nás lidi poženou dopředu.“

