Zadina se na Třinec s pohárem nedíval: Kluků je mi líto... Ale bude lépe

Dovedl byste přes velký smutek popsat, jak trenér Pardubic viděl sedmý finálový zápas?

„Kluci byli nachystaní, hráli velmi dobrý hokej, bojovali, chtěli zvítězit. Šance jsme na to měli, tlak taky. Bohužel jsme naše příležitosti neproměňovali, soupeř ano. V první řadě bych chtěl ale Třinci pogratulovat, že získal titul.“

Když přebíral pohár, nedíval jste se. Hodně by to bolelo?

„Jste v tu chvíli zklamaný, strašně zklamaný. Chvíli jsem se tam podíval, ale... Je mi líto kluků, že měli skvělou sezonu, dotáhli to strašně daleko. Mrzí mě, že poslední krok jsme neudělali my.“

Pomáhal jste třineckou vítěznou bestii vytvořit. Dobře znáte největší opory i jejich nastavení. Proč ani tohle nestačilo?

„Hrají jednoduchý hokej, dostanou puk ze třetiny, počkají si na šanci a spadne jim to tam. V sedmém zápase jsme podle mě hráli velmi dobře, hodně času trávili v útočném pásmu a měli velký tlak. Ale zase bychom se vraceli k neproměňování šancí.“

Necelých sedm sekund před koncem druhé třetiny srovnal Ondřej Vála na 1:1. Věřili jste, že tohle byla chvíle, která celý zápas zlomí?

„Ano, věřili jsme, že to je chvíle, kdy se to k nám otočí. Musím kluky pochválit, že byli výborně nastavení, chtěli celý zápas. Makali od prvního do posledního střídání.“

Je vážně tak znát, že Třinec je banda velkých vítězů, která se nepodělá z žádného eliminačního zápasu, z žádného problému?

„Hrají pořád to svoje. Počkají si na svoji střelu, promění ji.“

Bylo vidět, že se je snažíte zlomit. Poprvé jste stáhli hru na tři útoky, škrtl jste i Tomáše Hyku. Chtěli jste do Třince bušit tak dlouho, až povolí?

„Šlo o poslední zápas sezony, není na co čekat. Hrajete hráče, kteří mají formu, a myslíte si o nich, že jsou schopni soupeře v danou chvíli přetlačit. Věřil jsem, že vyhrajeme. Ale bohužel.“

Přemýšleli jste, jestli si vezmete po rozhodujícím gólu Davida Ciencialy video?

„Ne, věděli jsme, že gól byl regulérní. Nemělo to smysl.“

Vidíte něco, v čem jste v sedmém zápase za Třincem zaostávali?

„Na rozbor zápasu a celé série bych potřeboval trochu času. Zamyslím se nad tím, co jsme mohli udělat jinak. Teď nemá smysl se do toho pouštět.“

Od formace Lukáše Sedláka se čekají zázraky, že bude dávat góly a lámat zápasy. Přeběhl vás Třinec, že je dokázal zastavit a v šestém zápase kapitána Sedláka dovedl i trochu vyvést z role?

„Kluci to mají strašně těžký v tom, že jsou hrozně dobře bránění. Soupeř se na ně soustředí. Ale všechno chce čas, než budeme nějak hodnotit. Tohle ho potřebuje taky.“

Je ironie, že finále rozhodl David Cienciala, kterého jste poslali do Třince za Richarda Pánika?

„Jo, dostal se do šance a spadlo mu to tam. Takhle to někdy je.“

Za jak dlouho začnete přemýšlet vlastně nad další sezonou?

„Teď toho bylo strašně moc, hodně emocí. Určitě si odpočinu, dám si pauzu. Pak to přijde.“

Hlavní myšlenku vašeho posledního projevu k hráčům prozradíte?

„Poděkovali jsme jim, že jsme na ně hrdí. Měli skvělou sezonu, skvělé play off. Teď všechno strašně bolí, ale bude lépe. Chyběl nám kousíček do mozaiky, věřím, že jednou to vyjde. Vrátíme se zase silnější, před rokem jsme byli třetí, teď druzí. Uvidíme, kam to povede příští rok.“