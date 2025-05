Přestupy v extralize ONLINE: Boleslav potvrdila eso z Varů. Hořava končí v Pardubicích

V Mladé Boleslavi vítají první posilu do ofenzivy. Jak již dříve informoval web iSport, z Karlových Varů se k Bruslařům přesouvá slovenský útočník Dávid Gríger, který v klubu z města automobilů podepsal dlouhodobou smlouvu. Třicetiletý rodák z Popradu splňuje pro Středočechy představu konstruktivního centra, kterého hledali. „Troufám si říct, že je to v extralize známá persona, je velmi dobrý na buly, hodně ofenzívní. Play off měl teď na jaře velmi dobré. Myslím, že nám někdo takový chyběl,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák pro klubový web.