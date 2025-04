Přestupy v extralize ONLINE: Kladno má posilu z Finska, Litvínov se loučí se čtyřmi hráči

O Vítkovicích pod vedením Václava Varadi se rozhodně nedá říct, že by na přestupovém trhu lenily. S bekem Ralfsem Freibergsem mají už čtyři posily před příští sezonou. Brzy by měly odhalit další a pořádně zvučné jméno. Ostravané usilují o příchod Marka Hrivíka. Zkušený slovenský útočník, který poslední roky válel ve Švédsku, nedávno předčasně rozvázal kontrakt v Leksandu. Byť má na stole ještě další nabídky, nyní má mít namířeno do Tipsport extraligy. S informací přišel moravskoslezský Deník. Bronzový medailista z olympiády v Pekingu 2022 se kvůli zdravotním problémům letos ani nezúčastní mistrovství světa.