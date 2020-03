Přestupy v extralize ONLINE: Moravčík potvrdil odchod, míří do Finska | iSport.cz

Zkušený finský obránce Ville Koistinen se do konce sezony upsal Spartě • HC Sparta Praha

Michal Moravčík odchází z Plzně do Litvínova • Barbora Reichová (Sport)

Michal Neuvirth se vrací do Sparty! • Pavel Mazáč (Sport)

Michal Moravčík se po konci v Litvínově stěhuje do Finska • Pavel Mazáč / Sport

ONLINE | Hokejová extraliga se pomalu blíží do finiše a kluby posilují před play off či bojem o záchranu, který bude v této sezoně fatální - poslední tým po základní části už totiž neabsolvuje baráž, ale padá přímo. Hodně do posilování šlápl třeba Litvínov. Přestupy v Tipsport extralize pro vás sledujeme ONLINE na iSport.cz!