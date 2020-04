Přestupy v extralize ONLINE: Redlich končí v Kladně, Indrák v Plzni | iSport.cz

09:50

SPEKULACE – Vítěz Prezidentského poháru z Liberce zřejmě přijde o svou velkou hvězdu! Slovenský útočník Libor Hudáček v rozhovoru pro hokej.sk prozradil, že se s klubem nedohodl na nové smlouvě a s největší pravděpodobností zamíří do zahraničí. „Jednali jsme o nové smlouvě, ale nedopadlo to podle mých představ. Je to tedy asi uzavřené,“ řekl autor 31 gólů a 60 bodů z poslední sezony. „Sezona mi opravdu vyšla a chtěl bych to využít. Posunout se po hokejové i platové stránce. Láká mě KHL i Švýcarsko,“ dodal Hudáček. Více čtěte ZDE >>>