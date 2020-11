Přestupy v extralize ONLINE: Sobota ve Spartě, tři změny v Kometě

17:13

PODPIS - Jen co vedení Litvínova vyslalo obránce Lukáše Douderu do Kladna, představilo novou posilu do defenzivy. Roční kontrakt s opcí podepsal čtyřiadvacetiletý zadák Patrik Demel. Rodák z Ostravy, který poslední čtyři sezony hrál zámořskou univerzitní ligu, se přitom před sezonou ucházel o smlouvu ve Vítkovicích. Nabídku od ostravského klubu nepřijal a zamířil do prvoligové Poruby, kde ale dlouho nevydržel, neboť měla zájem Verva. „Patrika jsme měli možnost osobně vidět v několika zápasech. Působil na nás solidním dojmem, co se týče bruslení a práce s kotoučem. Je to hráč, který je v nejlepším věku a chce na sobě pracovat. Hrál v Americe a viděli jsme jeho návyky ze zámoří,“ řekl litvínovský kouč Vladimír Országh pro klubový web. Pokud by se Demel pod Krušnými horami neprosadil, mohl by pokračovat v dresu Poruby.