Přestupy v extralize ONLINE: Vary mají nového parťáka pro Frodla. Mistr hlásí posily

Očekávané posílení defenzivy mistrovské Komety je tady. Do klubu se vrací odchovanec Filip Král (25), jenž odehrál poslední sezonu na farmě Pittsburghu v týmu Wilkes-Barre/Scranton s bilancí 63 zápasů, 30 bodů (7+23). Do vysněné NHL se neprosadil a navzdory tomu, že měl u Penguins smlouvu do léta 2026, se vrací do Česka. Podle informací webu iSport podepsal s Brnem tříletý pakt. Dalším novicem do obrany by mohl být Jan Košťálek (30), naposledy člen kádru Vítkovic. Více čtěte ZDE>>>