Přestupy v extralize ONLINE: Vítkovice ulovily bývalého beka Komety | iSport.cz

PŘÍCHOD - Exkladenští hokejisté Tomáš Redlich a Patrik Machač se upsali na rok Karlovým Varům. „Tomáš Redlich je prototyp hráče, který se nám hodí. Je rychlý a důrazný. Jsem přesvědčený, že styl naší hry mu bude vyhovovat. Patrik Machač by měl na postu centra nahradit Dávida Grígera. V závěru sezony nastupoval vedle Jágra, takže mu chceme dát šanci, aby to, že na Kladně hrál první pětku, potvrdil i u nás. Je to další hráč v ideálním hokejovém věku, který by se podle nás měl zabydlet v extralize. Musíme jít touto cestou, kdy si nemůžeme dovolit koupit hvězdy, náš rozpočet nám to nedovolí,“ uvedl pro klubový web trenér Martin Pešout.