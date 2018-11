Liberecké mládí sklízí ovoce, Zachar má první gól v extralize: Je to odměna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:29. L. Krenželok, 26:48. M. Zachar, 34:25. Redenbach, 44:36. Lenc Hosté: 03:41. Flek Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Stříteský, Derner, Havlín, Ševc, T. Hanousek – Valský, Redenbach, L. Hudáček – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Jeník, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, Kozák, Sičák (A), L. Vágner – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Skuhravý (C), Stloukal – Kohout, Balán (A), Lapšanský. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Špringl, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 991 diváků

Vstřelil jste premiérový extraligový gól. Jaké jsou vaše pocity?

„Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Stál jsem v podstatě jen na konci akce a kluci to celé výborně sehráli. Ale samozřejmě mám radost, že jsem se konečně trefil.“

Akce vypadala jak od zkušených mazáků. Sebevědomí vám dnes rozhodně nechybělo, že?

„Bylo to opravdu krásně sehrané. Jarda Vlach přenechal kotouč Honzovi Jeníkovi, přišla další krásná přihrávka. Bylo to buď, anebo. Naštěstí se mi to povedlo trefit, ale především je potřeba zmínit krásná nahrávka od Honzy. Každopádně jsme jako lajna v týmu hlavně od toho, abychom dodali ostatním energii. Musíme bojovat, vybojovávat puky a dohrávat souboje. Věřili jsme si, jeli nám nohy a doufám, že na výkon dokážeme navázat i v příštích zápasech.“

Liberec - Karlovy Vary: Marek Zachar zakončil rychlou kombinaci Liberce a otočil stav utkání, 2:1 720p 360p REKLAMA

Na první gól a celkově i bod jste si musel počkat do šestnáctého zápasu. Berete ho jako odměnu za tvrdou práci v A-týmu i Benátkách nad Jizerou?

„Čekal jsem, až to přijde. Nezáleží kdy, ale hlavně, že to přišlo. Každopádně určitě mám velkou radost, beru to tak, že odměna za odvedenou práci přišla právě v této podobě. Nechal jsem si i puk.“

Jak se koukáte, na svou pozici v týmu a pomáhají vám zkušení hráči?

„Jsem mladý hráč. Mám ještě dost času a jsem rád, že vůbec mám takovou příležitost se do A-týmu probojovat. A co se týče zkušených hráčů, určitě jsme rádi, že je máme.“

Liberec - Karlovy Vary: Redenbach po přihrávce od Valského zvýšil vedení na 3:1 720p 360p REKLAMA