Oceláři vyhráli podesáté v řadě. Klíč? Úsměv a pokora, hlásí Hrubec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 58:16. Stach Hosté: 04:22. Martin Růžička, 47:05. Werek, 50:05. O. Kovařčík, 58:48. Svačina Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Pulpán, Čerešňák, Allen, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Stach, Gulaš (C) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, Pour. Hosté: Hrubec (Kváča) – Gernát, Adámek, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Matyáš – Hrňa, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – Adamský (C), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Rozhodčí Hradil, Pavlovič – Pešek, Špringl Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 3553 diváků

Vítězství 4:1 vypadá jednoznačně. Bylo to skutečně tak i na ledě?

„Nebyl to jednoduchý zápas. Rozhodl druhý gól, pokud by oni vyrovnali, vyvíjelo by se to jinak. Po naší trefě jsem už ale věřil, že si body odvezeme my. Moc si jich ceníme, protože v Plzni se nevyhrává lehce. Výborně jsme taky odbránili jejich přesilovky. Jsem rád, že jsme vyhráli v červených dresech, které jsme na sobě dlouho neměli.“ (úsměv)

Vypadalo to, že vás hodně uklidnila rychlá první trefa z 5. minuty utkání.

„To máte pravdu. Už před zápasem jsem si říkal: Nedej bože, abychom inkasovali první gól. Plzeň je kvalitní tým, kterému by tohle dalo křídla. Jakmile vedou, jsou neskuteční. Chtěli jsme první třetinu udržet minimálně na remíze, že jsme ji vyhráli, bylo o to lepší.“

Bylo na ledě znát, že se Plzni v současné době v zakončení vůbec nedaří?

„To nevím, soustředím se na nás. Nesleduju, jak se jim daří nebo nedaří. Zajímá mě, jak hrajeme my.“

Vyhráli jste už podesáté v řadě. Napadá vás vůbec ještě něco, co byste mohli zlepšit?

„Hlavně musíme hrát pořád s pokorou. Nesmíme si myslet, že jsme najednou kdovíjak dobří. Ke všemu přistupujeme pozitivně. Lidi nás potkávají a ptají se, jak to, že jsme pořád tak vysmátí. A o tom to podle mě je. Nesmějeme se, protože si myslíme, že už máme něco jasné. Hokejem se prostě chodíme bavit. To je naše tajemství úspěchu. Nejsme ve stresu, v křeči. Jdeme si prostě zahrát a nechat tam všechno. Podle toho to pak vypadá.“

Takže vás asi ani nemrzí, že vám dvě minuty před koncem uteklo čisté konto, viďte?

„Nula by byla příjemná, ale je důležité, že se vyhrálo. Pro gólmana je vždycky fajn, i pro celý tým. Je to takové ocenění dobré defenzivní práce. Sbírají se ale hrozně těžko. Musíte mít i porci štěstí.“

