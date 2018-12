Už jsem nechtěl sedět na kufrech, říká Kovář. Před extraligou má respekt

Poslední zápas, který za klub svého srdce odehrál, byl i ten nejkrásnější. Vítězné sedmé finále ve Zlíně. Od té doby uplynulo přes pět let. V pátek se Jan Kovář vrátí do akce v Litvínově (17.30). V NHL to sice neklaplo, ale nevrátil se žádný mrzout. „Takový je život. Nejsou v něm jenom pěkné věci,“ reagoval 28letý útočník.

Zatím jste přišel na měsíc, jaké máte plány potom?

„Nechávám si trošku otevřená vrátka, ale v hlavě jsem nastavený tak, že chci, abych tady zůstal do konce sezony.“

Jaká nabídka by vás přesvědčila, abyste to zkusil jinde?

„Uvidím, jak to bude po pár zápasech vypadat, podle toho se rozhodnu. Do Vánoc zůstanu určitě. Pak si k tomu řekneme i něco s Martinem (Strakou, šéfem klubu). Nabídky nějaké jsou, asi i budou.“

Co rozhodlo pro prozatímní návrat do Plzně?

„Delší dobu jsem měl v hlavě, že pokud by to nevyšlo v zámoří, chtěl bych pomoct právě jí. Beru to jako návrat domů. Jsem klubu hrozně vděčný, že mě posunul, že jsem mohl hrát báječných pět let v zahraničí. Od začátku sezony jsem vlastně nepatřil do žádného týmu. Už jsem nechtěl sedět na kufrech a čekat. Takže jsem tady.“

Jaké máte očekávání od extraligy?

„Je to dlouho, co jsem odešel, sám jsem zvědavý. Ale určitě to nebude nic lehkého.“

V produktivitě se tým trápí, takže góly se od vás jistě čekají…

„Musíme být realisté. Před ligou mám ohromný respekt. Shodou okolností jsem v Litvínově odehrál vůbec první zápas za Plzeň, tehdy se vyhrálo. Takže bych byl moc rád, kdyby se to zopakovalo. Mají tam klasický český zimáček. Už se moc těším!“

Kvůli disciplinárnímu trestu nemůže hrát kanonýr Milan Gulaš, mrzí vás to? Dá se očekávat, že potom budete hrát spolu.

„Je to škoda, že to takhle vyšlo. Je před námi víkend, kdy se podíváme pravdě do očí. V jaké jsme situaci. Hrajeme s týmy, které jsou okolo nás (v neděli Karlovy Vary). I podle toho uvidíme, jestli máme na to, abychom se pohybovali víc nahoře. Nebo máme být tam, kde jsme.“

Jak jste Plzeň v posledních letech sledoval?

„Průběžně jsem se tady pořád vyskytoval, změny jsem sledoval, koukal jsem na kluky, jak hrajou. V obraze jsem tedy pořád.“

Jak jste se cítil na tréninku?

„Dlouho jsem nebyl na ledě, byl jsem trošku zavařenej. Ale na konci už to bylo lepší.“

Zámoří? Sám sobě nic nevyčítám

Kvůli zámořskému snu jste na sobě obrovsky zapracoval, zhubl jste. Dá se říct, že tedy jste ve vrcholné kondici?

„To se uvidí až v zápase. Záleží, jakou porci minut mi trenér dá, asi si k tomu řekneme, co a jak. Doufám, že to bude dobrý, že se budu zlepšovat. Jsem tady, abych Plzni co nejvíc pomohl. To je můj hlavní cíl. Dá se říct, že mi sezona ještě nezačala. Hlavní je, že jsem zdravý, plný sil.“

Když se vrátíme k neúspěšné zámořské anabázi, jak moc vás mrzí, že jste nedostal v NHL ani jedinou příležitost se ukázat?

„To se prostě stává, takhle to chodí i v jiné práci. Člověk by něco moc chtěl, ale šance někdy nepřijde. Je mi to hrozně líto, ale i tak na to budu vzpomínat v dobrém. Trošku mi to otevřelo oči. Je to za mnou, teď zpátky do práce.“

S Bostonem jste trénoval, jak moc těžké bylo přijmout, že ani v kádru Bruins to nevyšlo?

„Byl jsem hlavně rád, že se to rozlousknulo. Protože do poslední chvíle to bylo ano, ne, ano, ne. Nakonec mi řekli, že ne, ale najednou mi ještě volal agent s tím, kdy mi letí letadlo, že mám ještě počkat, že to řeší. Takže to bylo těžký. Ale teď jsem tady a chci pomoct Škodovce. To je pro mě teď to hlavní.“

Dá se říct, že si chcete zlepšit náladu?

„Nechci být zase úplně rozjásaný, pořád je to o tom, jak budu makat. Je to na mně. Čeká se, že budu nějaká posila, ale nemyslím si, že by extraliga měla špatnou úroveň. Sranda to nebude. Ale na to jsem připravený.“

Nevzala vám nepovedená mise chuť do hokeje?

„Ne, naopak. Moc zápasů jsem neodehrál, byl jsem přitom zvyklý hrát hodně. Moc se těším.“

Zámořský neúspěch berete sportovně. Lepší, než se s tím trápit, že?

„To asi jo. Nemám důvod být naštvaný. Není na co, leda sám na sebe. Teď jsem v Plzni, tomu podřídím všechno.“

Říkáte, že můžete být naštvaný akorát na sebe. Vyčítáte si tedy něco?

„Ani ne. Neměl jsem možnost odejít do zámoří dřív, tohle byla moje jediná šance. Udělal jsem pro to hodně, ale nevyšlo to. Tak to prostě je. V životě nejsou jenom dobré věci.“

Už jste mluvil s reprezentačními trenéry? Kdy vás budou chtít opět využít?

„Ještě ne. Když se ozvou, domluvím se s nimi.“

Máte podobně omotanou hokejku jako bostonský kanonýr David Pastrňák. To odkoukal on od vás?

„Má stejný záhyb jako já. Po mistrovství světa v Moskvě v roce 2016 si to udělal podle mě. A od té doby to tam začal sypat. Něco na tom bude. Říkal jsem mu, že by mi z toho mohla kápnout nějaká procenta, když podepsal velkou smlouvu.“ (usměje se)