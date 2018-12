Vítkovický recept na mazání černé série: Šňůry neexistují! | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:37. Poulíček, 40:35. Dušek Hosté: 01:48. Kucsera, 04:04. D. Květoň, 14:22. P. Zdráhal, 32:02. Kucsera, 48:22. Lev Sestavy Domácí: Kacetl (5. Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Cardwell – Skokan, Marosz, Rolinek – Hovorka, Bubela, Kusý – P. Sýkora, Dušek, Vondráček – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Výtisk, Černý, Šidlík, Baranka, Mrázek – Dej, Lev, Olesz – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Szturc, Pytlík, Kucsera – P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Rozhodčí Hradil, Hribik – Bryška, Ganger Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 6209 diváků

Vlastně to byl na východě Čech pro jeho tým start snů. Dva pobyty v útočném pásmu, dva góly a domácí brankář Ondřej Kacetl šel z branky. Nezabralo to ani pět minut. „Potřebovali jsme body jako sůl, zaplaťpánbůh, že jsme tak dobře začali, dali nějaké góly a potom se nám hrálo dobře. Měli jsme celkově dost šancí a konečně nám to tam napadalo. Dva zápasy po sobě jsme gól nedali,“ uvědomoval si útočník Patrik Zdráhal, jehož trefa se nakonec stala vítěznou.

Hrdinou zápasu byl ovšem Lukáš Kucsera. Zdráhalovi nahrával na třetí vítkovický gól, sám navíc dva dal. „Jsem moc spokojený, že mi to tam konečně spadlo. Trochu se tuhle sezonu trápím, jsem rád, že se podařilo to prolomit,“ vyprávěl. Podle něj pět porážek v řadě a tabulkový sešup z boje o první místo dolů, na týmu po reprezentační pauze vidět vůbec nebyl: „Od začátku bylo na týmu vidět, že měl čistou hlavu, nepřipadalo by mi, že máme za sebou pět porážek.“ Přesně v duchu slov trenéra Petra: Série neexistují!

Nejlepší pasáž zápasu Vítkovice vytáhly ve druhé třetině. Tam dominovaly, užívaly si hokej. „Musím říct, že tam mě naše hra bavila. Byl tam pohyb i kreativita,“ ocenil Petr. I když výtku ale stejně našel: „Je to spíš do kabiny, ale zase jsme sklouzli k tomu, co nás trápí celou sezonu. V situacích, kdy máme zakončovat a jít tvrdě do brány, děláme zbytečné věci.”

Pardubice - Vítkovice: Hostující využívají přesilovku! Jakub Lev se štěstím propálil Hamerlíka, 2:5 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Vítkovice: Na rozdíl dvou branek snižuje Denis Kusý, 2:4 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Vítkovice: Hosté opět zvyšují náskok! Druhou trefou v zápase se připomíná Kucsera, 1:4 720p 360p REKLAMA