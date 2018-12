ONLINE: Vítkovice hrají s Plzní 1:1. Sparta prohrává s Pardubicemi 0:1 | iSport.cz

ONLINE | Konec roku 2018 se nezadržitelně blíží, do začátku toho nového však stále zbývá odehrát celkem 12 utkání hokejové extraligy. V 30. kole české nejvyšší soutěže se Karlovy Vary utkají se zlínskými Berany. Krušnohorské derby hostí Litvínov proti Chomutovu. Plzeň bojuje ve Vítkovicích, v jejichž dresu nastoupí do svého 1000. utkání v extralize obránce Jan Výtisk. Brněnská Kometa čelí na svém ledě Mladé Boleslavi, nad kterou v sezoně zatím ani jednou nevyhrála. Sparťané se poprvé v prosinci představí na domácím hřišti i s novou posilou, Kanaďanem Blairem Jonesem. Proti posledním Pardubicím se chtějí vrátit do elitní desítky. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.