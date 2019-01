ONLINE: Třinec srovnal s Plzní na 3:3. Spartě vede v Litvínově 2:0 | iSport.cz

ONLINE | Naposledy skolili rozjetý Mountfield, nyní by si rádi smlsli i na lídrovi. Plzeňští hokejisté po páteční skvělé výhře nad Hradcem Králové (4:0) vyrazili do Slezska, kde hrají s vedoucím Třincem. V rámci kompletního 37. kola Tipsport extraligy proti sobě bojují trápící se Pardubice a Olomouc. Litvínov se pere s pražskou Spartou o důležité body, které by mohly jednoho ze soupeřů vystřelit na sedmé místo tabulky. Chomutov se pokouší dostat na dostřel Karlovým Varům právě na ledě Energie. Zlínští Berani hostí Mladou Boleslav. Kometa změří síly s Bílými Tygry z Liberce. Hradec Králové se pokouší sesadit Vítkovice z druhého místa. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.