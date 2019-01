Plzeň vypráskala Litvínov 7:1. Do práce chodíme s radostí, usmíval se Kracík | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:37. Pour, 26:32. Gulaš, 27:22. Čerešňák, 36:31. Gulaš, 40:25. Gulaš, 53:11. Čerešňák, 58:39. Kantner Hosté: 39:07. Petružálek Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Kratěna – Kantner, Preisinger, Indrák (A). Hosté: Janus (Petrásek) – Ščotka, Trončinský, L. Doudera, Graborenko, Baránek, Suchánek, Šesták – Trávníček (C), Gerhát, Petružálek (A) – Helt, Svoboda, Kašpar – Jurčík, V. Hübl (A), Válek – Jícha, M. Hanzl, M. Havelka. Rozhodčí Pešina, Veselý – Jindra, Zíka Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5432 diváků

V úvodu utkání jste měl velkou šanci. Co se stalo?

„Nedal jsem gól… (usměje se) Ne, dobře jsme to tam protečovali ven a Vojta (Němec) mi to prostrčil na střed. Puk mi skákal, chtěl jsem udělat kličku, nějak mi podjely nohy. Ale nevadí, když jsme vyhráli.“

Výsledek vypadá jednoznačně, kdy se však utkání lámalo?

„Určitě ve druhé třetině, kdy jsme dali dva rychlé góly. Napřed z trestného střílení, pak v početní převaze. Pomohli jsme si v přesilovkách a to je důležité. Když si takhle pomůžeme v každém zápase, je to velké plus pro celý tým.“

Byl to důkaz, že se plzeňské přesilovky blíží k optimálnímu stavu?

„Ono se to k němu vždycky jednou přiblíží, a příště už to zase optimální není. Je to ale hrozně těžké. Kdyby někdo věděl, jak to udělat, aby to pokaždé vycházeli, tak by všichni dávali góly. Snažíme se hrát jednoduše, tedy naše lajna, dát to nahoru, střílet, stát před brankou, tam to tečovat a dorazit.“

Vojtěch Němec si pochvaloval, jak to s vámi a Ondřejem Kratěnou klape. Už dal 19 gólů, proti Litvínovu se na něj dotáhnul Milan Gulaš. Dojde na souboj o Krále střelců mezi nimi?

„Na to my vůbec nekoukáme. Tedy nevím, jestli Vojta... Možná. Ale já se snažím vždycky nahrávat. Ani mi nemusí říkat, abych mu to dával.“ (směje se)

V situaci ze třetí třetiny, kdy jste jeli dva na jednoho, a vy jste trefil tyčku, jste chtěl taky nahrávat?

„Čekal jsem do poslední chvíle, ten obránce si lehnul a byl nějak dlouhej. Nešlo to prohodit, tak jsem zkusil vystřelit a tyčka. Škoda.“

Vážíte si toho, když tým takhle šlape? V listopadu to bylo naopak trápení…

„Hodně. To je jako v každé práci, to se hned chodí jinak do šatny, je to lepší. Když se nedaří, jste bez nálady, teď sem chodíme s radostí.“

Byl bodem zlomu příchod Jana Kováře?

„Jakmile se zranil Venca Nedorost, ztratili jsme prvního centra. Kovi nám hrozně pomohl, přijde mi, že do kabiny přinesl i větší klid. A hlavně, jejich útok dává góly, díky tomu vyhráváme.“

