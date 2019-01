SESTŘIHY: Sparta urvala výhru v Hradci 3:2, Kometa zničila Chomutov 7:1 | iSport.cz

Pevnost pod Bílou věží ztratila neporazitelnost

Východočeši nastoupili bez útočníků Vincoura a Kukumberga, ale už s uzdravenými Koukalem či Radovanem Pavlíkem. V úvodu zahrozil z dorážky hostující Kumstát, na druhé straně si Machovský poradil s Koukalovou střelou a odolal i při závaru, při kterém dorážel Vopelka.

V sedmé minutě se ujala vedení Sparta. Forman vyslal do úniku Pecha, který překonal Maxwella střelou nad lapačku. V polovině úvodní části zvýšil tečí Piskáčkovy střely Buchtele.

Pražané soupeře nepouštěli do šancí a sami v 16. minutě upravili na 3:0. Rousek našel od mantinelu volného Smejkala, jenž z první prostřelil hradeckého gólmana. V 19. minutě neuspěl v šanci domácí Paulovič a Sparta se na přelomu první a druhé části ubránila při Beranově trestu.

Při Chalupově vyloučení ve 23. minutě mohl zvýšit Bukarts, ale Maxwellovi pomohla pravá tyč. Za dvě minuty mohl snížit Radovan Pavlík, ale v úniku ztroskotal na Machovském.

Sparta odolala i při vyloučení kapitána Piskáčka a její brankář zůstával neprůstřelný i při dalším náporu domácích. Hradec se ubránil při Bezúchově trestu a ve 33. neproměnil další možnost na snížení Koukal, v závěru druhého dějství neuspěl ani Zámorský.

Pražané také hrozili a v úvodu závěrečné třetiny minul Bukarts, poté Maxwell vytěsnil Blainův pokus a další šanci neproměnil Bukarts. Za Hradec nejdříve neuspěl Radovan Pavlík, ale v 47. minutě ve hře čtyř proti čtyřem už sebral Machovskému čisté konto střelou z pravého kruhu Zámorský.

Následoval velký nápor domácích, ale Machovský svůj tým držel. V 56. minutě mohl v přečíslení dvou na jednoho pojistit náskok hostů Klíma, ale minul. Na druhé straně neměl přesnou mušku Paulovič, ale 133 sekund před koncem už vykřesal naději Mountfieldu Smoleňák, který při power play přes clonu překonal Machovského. Prázdnou branku ještě trefil Buchtele, ale až po vypršení času, což potvrdil videorozhodčí.

Hradečtí hokejisté doma prohráli poprvé po osmi výhrách v řadě.

Ohlasy trenérů

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Myslím si, že jsme do zápasu nevstoupili úplně špatně, ale v první třetině tam nebylo z naší strany úsilí, souboje a černá práce pro tým. Sparta z minima vytěžila maximum. Hokej, který si představujeme, jsme začali hrát až od druhé třetiny. Dostávali jsme Spartu pod tlak, ale bohužel jsme neproměnili ani vyložené šance, i když tam několikrát byla i prázdná brána. Ve třetí třetině byly šance na obou stranách, konci jsme byli silní na puku, dobře jsme bruslili, ale proti takovému soupeři, jako je Sparta, nestačí hrát jen čtyřicet minut. Děkujeme fanouškům, že nás i za nepříznivého stavu hnali a zase byli naším šestým hráčem."

Uwe Krupp (Sparta): "První třetina byla velice důležitá, měli jsme velmi dobrý start a dali jsme góly. Věděli jsem, že má Hradec velice dobře rychlostně vybavený tým a hodně šikovných hráčů. V první třetině jsme odvedli velmi dobrou práci. Ve druhé se obraz hry změnil, Hradec forčekoval a vytvářel si šance. My jsem ty svoje neproměnili. Na začátku třetí třetiny jsme měli dobré momenty, ale pak se zápas obracet stále více na stranu Hradce. Jeho góly byly výsledkem tlaku, který si vytvořil. Jsme na hráči pyšný a Machovský chytal skvěle."

Bruslaři si vystříleli třetí výhru v řadě

První šanci utkání měl ve druhé minutě Hanzl, který se natlačil z pravého křídla do zakončení, Krošelj se natáhl na brankové čáře a puk betonem vytěsnil.

Na druhé straně vypálil nebezpečné od modré čáry Bernad, Petrásek ale vykopl puk koncem brusle. Poté si domácí brankář málem srazil Klepišovo nahození od zadního mantinelu za svá záda. V 6. minutě našel Petružálek ve střelecké pozici Gerháta, který ale Krošelje nepřekonal.

Hra se poté vyrovnala a šancí si oba týmy vytvořily poskromnu. Paradoxně tu největší měl v oslabení Skalický, který se dostal do brejku. Petrásek ale jeho střeli vyrazil.

První šanci druhé třetiny měl Hübl, který zakončoval z levého křídla, Krošelj byl pozorný. V 25. minutě otevřel střelecký výčet utkání hostující útočník Zohorna, který střelou z mezikruží nedal Petráskovi šanci. Na rozdíl dvou branek mohl zvýšit Vondrka, po hezké kombinaci celé formace ale nedokázal zamířit přesně. V závěrečných vteřinách prostřední části ujel Žejdl, jeho pokus vyprášil pouze betony domácího brankáře.

Ve 42. minutě se hosté za svou aktivitu dočkali druhé branky. Pabiška rychle vybruslil zpoza branky, bekhendem vypálil a puk si rukavicí srazil do vlastní sítě Hunkes, který se do litvínovské sestavy vrátil po dlouhé pauze zaviněné zraněním. Poté ujel v oslabení Klepiš, Petrásek na poslední chvíli puk vypíchl svou hokejkou.

Mladá Boleslav se nakonec třetí branky dočkala v 52. minutě, kdy se po pěkné kombinaci prosadil Kousal. A ze strany hostů to nebylo vše. Petráska překonal ještě Šťastný. Středočeši se tak po výhře posunuli na sedmé místo tabulky, Litvínov je i nadále desátý.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Nepodařilo se nám navázat na nedělní výkon. Z naší strany snesla měřítko pouze první třetina. Nebyli jsme schopni proměnit přesilové hry. Bez gólu se vyhrát nedá."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "První třetinu nás domácí, kteří hráli výborně, zatlačili. Měli hodně šancí, ale nás podržel brankář. Ve druhé třetině se to trošku vyrovnalo. Ve třetí se nám podařilo vstřelit branku na 2:0 a poté na 3:0, tak jsme byli malinko lepší. Byl to těžký zápas, myslím si, že výsledek neodpovídá průběhu hry."

Energie naplno bodovala po 13 zápasech

Karlovy Vary prohrály předešlých pět domácích zápasů, proti Olomouci se ale dostaly rychle do vedení. Již ve 4. minutě po nezištné přihrávce Vlacha otevřel skóre Beránek.

Domácí si během úvodních dvaceti minut vytvořili několik nadějných příležitostí, tu největší měl Skuhravý, který však při přečíslení dvou na jednoho netrefil branku. Po střele jednoho z obránců poté jen zazvonila tyč Lukášovy branky. Vyrovnat mohl dokonce v oslabení Ostřížek, chybu Plutnara však nepotrestal.

Po úvodním tlaku Olomouce na začátku prostřední části převzali aktivitu opět hráči Energie, kteří však měli problém se zakončením vypracovaných šancí. Nejprve ve 28. minutě zcela osamocený Kohout netrefil odkrytou část branky a o několik minut později Gríger bezprostředně po návratu z trestné lavice dobře nezakončil svůj samostatný nájezd.

V polovině zápasu neudržel nervy na uzdě Skuhravý a za nesportovní chování obdržel menší plus desetiminutový osobní trest. Poté, co Západočeši přežili oslabení, se dostal ke slovu Balán, který ve 34. minutě po zmatcích v olomoucké obraně dotlačil podruhé puk za záda hostujícího gólmana.

Karlovarská družina po zbytek zápasu hlídala svůj těžce vybojovaný dvoubrankový náskok a i díky obětavosti obránců plus výbornému Novotnému, který si nakonec připsal 29 zákroků, získali hráči z lázeňského města první tříbodové vítězství v roce 2019. Naposledy vyhráli v normální hrací době 7. prosince, kdy porazili Pardubice.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím, že jsme tady viděli hezčí utkání, ale my jsme si dnes ráno před rozbruslením řekli, že dnes uděláme všechno proto, abychom utkání zvládli. Do kabiny jde velká pochvala za dnešní výkon. Hráči dnes obětavostí a týmovým výkonem šli za vítězstvím od prvního do posledního střídání. Když už nějaký problém byl, tak nás podržel Filip Novotný. Extrémní nasazení a bojovnost nám dnes přinesly tři body."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Zápas mnoho hokejové krásy nepobral, šlo spíše o urputný boj než o nějakou hokejovou krásu nebo líbivost. My jsme bojovali jenom v poslední třetině, kdy jsme si pár brankových šancí vytvořili. Domácím nám však svou obětavostí a výbornou obrannou hrou moc nedovolili. V zápase bylo mnoho sražených a zblokovaných střel, které se až k domácí brance nedostaly. A když už něco prošlo, tak je zlikvidoval výborný Filip Novotný. Pro nás je zdejší aréna trošičku zakletá, protože jsme tady odehráli dva zápasy a nedali jsme jediný gól. V minulém zápase jsme dostali pět a dnes dvě branky. Bohužel dlouhá cesta sem a dlouhá cesta domů bez vstřeleného gólu."

Nekompromisní mistři zničili rozebrané Piráty

Kometa sice vstoupila do zápasu aktivně, lépe bruslila a byla důraznější, ale nedostala se do střeleckých příležitostí, z nichž by mohla otevřít skóre v duelu s předposledním celkem extraligy.

Chomutov přijel do Brna bez devíti hráčů obvyklého kádru a trpělivě čekal na svoji šanci. Ta přišla nečekaně brzo. Už v sedmé minutě využil Raška nepozornosti v brněnské obraně a tváří v tvář Vejmelkovi zasunul puk za jeho záda. A pro Severočechy mohlo být ještě líp, ovšem Gut další vyloženou šanci nevyužil.

Brno ale celou sezonu sází na svůj elitní útok, který také zařídil vyrovnání. Klasicky po nahravce Holíka pálil bez přípravy Mueller a svým 21. gólem v sezoně se osamostatnil v čele tabulky střelců soutěže.

Po neurovnané první třetině mohl Kovář strhnout vedení na stranu Chomutova, ale trefil jen břevno. To byla na hodně dlouhou dobu poslední šance hostí. Dění na ledě naprosto ovládla Kometa. A brzy svoji dominanci promítla i do skóre. Nejprve udeřilo přesilovkové komando, na jejímž konci byl Zaťovič. Pak se prvního gólu v brněnském dresu dočkal kuriózně Orsava, který odražený puk dovezl do sítě na zádech, což sudím potvrdilo video.

Potlesk pro chomutovské hokejisty zazněl z brněnských ochozů v poslední minutě druhého dějství, když Raška sudím přiznal, že nebyl faulován a domácí hráč tak nemusel na trestnou lavici, kam byl arbitry původně poslán.

Oslabení hosté už na vážnější vzdor mistrovskému celku nezmohli. Zápas se vyvíjel zcela jednoznačně ve prospěch domácích a bylo jen otázkou, zda Kometa překoná svůj sezonní rekord v počtu vstřelených gólů v jednom utkání a zaknihuje rekordní vítězství. Oboje se po brankách Malce, Zaťoviče a Čermáka podařilo.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "První třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá. Probudilo nás cinknutí o břevno v první minutě druhé třetiny. Od té doby jsme začali hrát, začali jsme bruslit, kombinovat, tím jsme zápas dostali na svoji stranu. Ve třetí třetině jsme v tom pokračovali a zaslouženě jsme vyhráli. Jsem rád, že hráči po nepovedené první třetině přepnuli v hlavách a soupeře porazili. Erat nehrál kvůli zdravotnímu problému, ze stejných důvodů jsme ve třetí třetině stáhli Tomáše Plekance."

Jan Šťastný (Chomutov): "Nechci, aby to vyznělo jako nějaká výmluva. My ctíme kvalitu soupeře, ale bohužel jsme přijeli bez gólmanské jedničky a bez sedmi hráčů základní sestavy. V situaci, v níž se nacházíme, se to nějak sešlo. Když to řeknu lidově, tak kdo měl u nás brusle, tak odjel na utkání. Musím říct, že začátek zápasu byl z naší strany výborný, hráči plnili, co jsme si řekli, chtěli jsme se dostat domácím pod kůži a urvat to bojovností. Stačilo to jen první třetinu, pak Kometa ukázala svoji kvalitu a k ničemu nás nepustila."

