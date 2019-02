Hradecký Pavelka: Cíl máme nejvyšší, chceme dobrou pozici pro play off | iSport.cz

Jak se rodila výhra v Třinci z vašeho pohledu?

„Porazit Třinec je vždy příjemné a jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Napadalo nám to tam, musím kluky pochválit, pomohli mi. Hráli obětavě, zablokovali spoustu střel. Je to zasloužené vítězství.“

Třinec vás moc nezlobil, souhlasí to?

„Nějaké šance měli, ale když to beci zablokujou, tak je to paráda. Super práce dozadu. Jsme rádi, byl to boj o třetí místo, tabulka je pořád vyrovnaná. Jsem rád, že teď máme už dva vítězné zápasy venku za sebou, potvrdili jsme Olomouc. V sobotu potrénujeme a večer se vydáme do Varů.“

Nečekal jste, že budete mít víc práce?

„Bývá to tady nepříjemné a já mám radši zápasy, kde na mě jde více střel. Ani nevím, kolik jsem měl zásahů (22). Když jsme dali gól na 3:1, tak jsme si to už pohlídali. Třinec už se zpátky do zápasu nevrátil. Dělal zbytečné fauly, my jsme hráli přesilovky a zkušeně to odehráli.“

Třinec promíchal sestavu, stihne to gólman sledovat, kdo s kým je ve dvojici, kdo kde hraje?

„V každém týmu jsou šikovní hráči a každý vám může dát gól. Nějak zvlášť jsem se na to nepřipravoval. Věděl jsem, jak hrají přesilovku a těch moc neměli. Růžička, ani Hrňa na druhé straně, to tam nedostali. Pohlídali jsme si to. A jestli hrál ten nebo ten spolu, to nás nezajímá, soustředíme se na svůj výkon.“

Nedávno jste dostali v Boleslavi osm gólů (5:8, Pavelka 5, Maxwell 3). Teď jste třikrát za sebou venku dostali jen po brance. Co se změnilo?

(usměje se) „Jako u mně? Někdy se stane, že to tam napadá, pak se snažím tým podržet. Jsem rád, že jsem zase dostal šanci a chytil ji za pačesy. Mockrát za sezonu se nám nestalo, že bychom dostali více gólů, jednou to asi přijít muselo. A je dobře, že jsme si to už vybrali. V reprepauze jsme si odpočinuli, nabrali sílu a teď jsme zvládli dva zápasy venku. To je super.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:21. Galvinš Hosté: 10:36. Koukal, 18:54. Graňák, 41:40. Rákos, 45:09. Rosandić, 47:45. Paulovič Sestavy Domácí: Hrubec (Kantor) – Roth, Galvinš, Matyáš, Gernát, D. Musil, M. Doudera, M. Adámek – Martin Růžička (A), Polanský, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (C), Werek – Svačina, P. Vrána, M. Kovařčík – O. Kovařčík, Novotný, Dravecký (A). Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Graňák (C) – Paulovič, Koukal, M. Chalupa – Dragoun, Cingel, R. Pavlík – Smoleňák, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos (A), Lessio. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Gebauer, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 593 diváků