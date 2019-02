Kodýtek drtil Pardubice a učí se od Kováře: Sleduju ho. Nejančí | iSport.cz

Formaci Milan Gulaš + Jan Kovář + kdokoliv (aktuálně Jakub Pour) Plzeň v akci potřebuje. Minimálně kvůli tomu, aby soka vyděsili, utavili a on na ně upnul veškerou pozornost. V Pardubicích měli třeba jednu pasáž na konci druhé třetiny, kdy minutu a půl kroužili v pásmu a domácí tým tahal nohy, nevěděl, jak jim sebrat puk. Nakonec si oba připsali jeden bod za nahrávky při osmém gólu, ale to už byla zápletka dávno vyřešena. Plzeň vybombardovala Dynamo i bez zásadního přispění své první lajny. Ta nebyla moc vidět. Kodýtkova byla daleko výraznější, malinký centr vstřelil dva góly, Eberle jeden.

„Milan Gulaš s Hozou Kovářem jsou dva nejlepší hokejisti extraligy, tak to prostě je. A my máme trošku jinou roli než oni. Když se dostaneme do šancí, musíme je proměnit, to je naše úloha. Pro první formaci je těžké hrát, každý se ji snaží hlídat. O to víc pak máme prostoru my. „Snažíme se hodně bruslit, napadat, a v Pardubicích se nám podařilo naše šance proměnit,“ shrnul přínos druhé formace Eberle.

Petr Kodýtek, který tak upoutal před rokem na MS20 hlavně poctivou prací směrem vzad, získal díky Kovářovi i dobrý studijní materiál. „Koukám na něj při tréninku, při zápasech, snažím si od něj co nejvíc vzít. Jsem strašně rád, že je tady s námi,“ vypálil. A tedy? „Klid. Hlavně ten jeho klid. Dostane puk, nezačne hned jančit. V tomhle mi hodně pomohl, ukázal mi, jak se to má hrát,“ vypočítával drobný a nesmírně šikovný centr.

V Pardubicích Plzeň demonstrovala svoje možnosti. Pokud si soupeř sedne na Gulaše s Kovářem, góly můžete čekat od Kodýtka a spol., ve třetím útoku najdete rozjetého Vojtěcha Němce, ve čtvrtém zase zkušeného Václava Nedorosta s Miroslavem Indrákem, dalším potenciálním dvacetigólovým střelcem, který ale v sezoně spíš hledá svoji mušku. „Nevím, koho ostatní řeší a koho ne. Ale když se bude dělat porada na Plzeň, každý si samozřejmě bude hlídat hlavně to, co hrají Guly s Kovim,“ připustil Eberle. A pak vás může pokousat hloubka plzeňské sestavy. Přesně tohle se stalo Pardubicím.

Ze Západočechů se před play off stává válec. Vytáhli se na druhé místo, nad nimi je jenom Liberec. „Máme jinou pozici než třeba dva měsíce zpátky. Ale je to trochu zrádné, musíme makat pořád. Dál hrabat. Ať máme nějakou šňůru, nebo nemáme. Do každého zápasu musíme mít pokoru k soupeři, ale zároveň mu chtít vnutit náš styl a rozhodnout,“ cítíte z Eberleho zdravé plzeňské sebevědomí.

Přitom třeba na přelomu října a listopadu to bylo v klubu úplně jinak. Prohrál čtyřikrát v řadě. Řešilo se, jak se z maléru dostat, propadal se tabulkou dolů, ostatní ujížděli. Ne, nevsadili byste si tou dobou, že se Plzeň takhle zvedne. Ale nakopla ji Liga mistrů, kde došla do semifinále, jakoby i díky ní začala víc věřit ve svoji práci. A taky ji vystřelily nahoru dva příchody, defenzivu vyztužil Michal Moravčík, útok oživil Kovář.

„Když k vám přijde hokejista jako Honza Kovář, byla by to velká posila pro každý tým. A podívejte se, jak s Milanem Gulašem hrají. Je to momentálně asi nejlepší dvojka v extralize. Navíc jsme načerpali nějaké zkušenosti v Lize mistrů. Měli jsme tam těžké soupeře ze severu. Byla to konfrontace s nejlepším hokejem v Evropě. Teď už nám jde jen o ligu a o co nejlepší pozici pro play off,“ vypočítává Eberle.

Ano. Sedlo si to.

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 3:8. Plzeňskou kanonádu řídila Kodýtkova formace 720p 360p REKLAMA

Pardubice - Plzeň: Vyrovnaný stav netrval dlouho, Kodýtek poslal Indiány do vedení 3:2 720p REKLAMA

Pardubice - Plzeň: To byla rychlost! Kodýtek přidal další gól, 2:4 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:48. Ihnačák, 27:00. Ihnačák, 46:50. L. Horký Hosté: 04:02. Eberle, 26:47. D. Kindl, 27:49. Kodýtek, 30:37. Kodýtek, 31:45. Jones, 33:09. Vráblík, 49:59. Indrák, 52:35. Moravčík Sestavy Domácí: Klouček (32. Kacetl) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, J. Zdráhal, Cardwell, Porseland – Rolinek (C), Bubela, Hovorka – P. Sýkora (A), Ihnačák, Marosz (A) – Machala, Mandát, L. Horký – Dušek, J. Kloz, Poulíček. Hosté: Miltchakov (Frodl) – Pulpán, Vráblík, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A) – Preisinger. Rozhodčí Robin Šír, David Klouček, Vít Komárek, Adam Kika Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA