Bojkot na Spartě: Chyba, znělo z Třince. Hlinka volá po lepším hokeji | iSport.cz

Sparta se v aktuální sezoně ohromně trápí. V úvodu sezony se sice chvilku vyhřívala na prvním místě, to byla však jen chvilková záležitost, navíc spíš náhodná. Čtyři kola před koncem pražský klub drží poslední postupové místo do předkola. O play off si to, zdá se, rozdá s aktuálně jedenáctým Litvínovem.

Bojkot zápasu s Třincem byl naplánovaný dlouho dopředu. Fanoušci před začátkem zápasu opustili kotel a nechali v něm jen transparent. „Věděli jsme o tom, že to tak bude. Nedá se nic dělat. Musíme doufat, že nás diváci podpoří v dalších domácích zápasech,“ uvedl útočník Jaroslav Hlinka, který se do sestavy Sparty vrátil téměř po roce.

„Víme, v jaké jsme situaci a děláme všechno pro to, abychom se zvedli, takže jsme to nějak neřešili. Řekli jsme si, že budeme makat pořád stejně,“ řekl Lukáš Klimek. „Samozřejmě to není o divácích, je to o nás. Když budeme hrát dobrý hokej, budeme vyhrávat, tak nás diváci určitě podpoří a budou za námi stát,“ přidal Hlinka.

Před startem druhé třetiny se „kotelníci“ na tribunu vrátili. Podle plánu začali s roztaženými šálami a popěvkem „Sparto, my tě nikdy neopustíme.“ Do konce zápasu hnali své hráče za bodovým ziskem. „Osobně fanoušky moc nevnímám. Ke konci zápasu, kdy jsme tlačili a hráli dobře, potom jsem je už slyšel. Když hrajeme dobře a oni se k tomu přidají, potom se nám hraje super. Cítíme podporu, takže se budeme snažit, abychom jim dali záminku k dobrému fandění a udělali jim radost,“ řekl Klimek.

Sparta ovšem popatnácté z 23 zápasů v O2 areně padla. Na domácím ledě jsou horší jen poslední Pardubice. Z třinecké strany zazněla na bojkot kritika. Hrdina zápasu a dvougólový střelec Vladimír Dravecký nebyl ovšem k novinářům příliš vstřícný, v odpovědích jen odsekával. „Samozřejmě jsem si toho všiml, je to chyba. Když jsou diváci, tak je to lepší. Soustředíme se ale na naše mužstvo,“ dodal.

