Ihnačák po výhře: Brát Kladno jako novináři, tak vůbec nejdeme na led | iSport.cz

Kladno - Pardubice: Nedáš, dostaneš! Z protiútoku se prosadil Machala, 0:2

Na úvod baráže jste pobrali šest bodů. Lepší vstup jste si snad ani nemohli přát, viďte?

„Jsme velmi spokojení, v každém zápase se snažíme odvést to nejlepší. Bereme to postupně, baráž je dlouhá. Zatím jsme odehráli jen dva zápasy z dvanácti, ale asi nemůže být nic lepšího, než začít dvěma výhrami,“

Co jste říkal na hru Kladna?

„Kladno má dobrý mančaft, hrají tam dobří hráči. Myslím si, že kdybychom to brali jako novináři, tak jsme na ten led ani neměli nastoupit. Nehráli špatně, ale my jsme je přitlačili. S trochou štěstí jsme to nakonec dotáhli.“

Cítil jste na Rytířích, že v baráži se zatím střelecky trápí?

„Je to těžký. Góly tam nejdou sami. Potřebujete každého hráče, aby pomohl. Nám to také nešlo pár měsíců a trápilo nás to. Důležitá je sebedůvěra.“

Pardubice přejely Kladno a znovu slaví. Je před námi ale ještě deset zápasů, krotí euforii Lubina

Jak jste se připravovali na elitní kladenský útok s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem?

„Žádná speciální příprava nebyla. Prostě jsme brali celé mužstvo takové, jaké je. Soustředili jsme se na všechny. Máme s nimi ještě tři zápasy, kdybychom všechny prohráli, tak z toho nic nemáme. Je to ještě dlouhý. Jsme samozřejmě rádi, ale pořád je jen začátek. Další zápas nás čeká v úterý.“

Předpokládám, že vás výkon brankáře Ondřeje Kacetla hodně potěšil, viďte?„Ondra je borec. Chytal neskutečně. Tohle přesně na ledě potřebuješ, aby všichni hráli naplno. Kácoš hraje neskutečně už dlouhodobě. Pamatuji si, jak chytal v Hradci.“

V dalším zápase se postavíte Chomutovu, berete jako určitou výhodu, když tohoto soupeře znáte z extraligy?

„Myslím si, že Chomutov bude hrát podobně jako my, ale to, že se známe ze sezony, moc neberu jako výhodu. Budou na nás připravení stejně jako my na ně.“

Do Kladna za vámi přijelo spoustu pardubických fanoušků. Člověk si zřejmě nemůže nevšimnout, nebo ne?

„Že mají Pardubice takové fanoušky, jsem věděl už dlouhodobě. Jsou fakt neskuteční, byli slyšet hned, jak jsme vstoupili na led. Bylo to cítit, že jsou za námi. Hned se nám lépe hrálo.“

SESTŘIH: Kladno - Pardubice 0:5. Dynamo vstoupilo do baráže skvěle, Rytíři opět nedali gól