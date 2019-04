Inventura posil v extralize: Co dál? To se řeší u Plekance či Růžičky | iSport.cz

Po svém devátém finále play off, z toho třetím za Liberec, se s Bílými Tygry loučí Martin Ševc. Přesouvá se blíž Nymburku, kam sahají jeho kořeny, pokračovat má v Mladé Boleslavi, jak už Sport informoval. Vzhledem k tomu, že zlatem a stříbrem ověšený obránce za posledních deset let jen třikrát nepostoupil do série o mistrovský titul s týmem, za který zrovna hrál, ve městě automobilů může být jeho nástup předzvěstí historického průlomu.

Ale nejen to. Bruslaři zároveň patří ke klubům, které byly na trhu nejčilejší. Z mistrovského Třince se k nim chystá mladý útočník David Cienciala, z Chomutova forvard Jan Stránský a bek Ronald Knot.

Zajímavou nabídku pracovat ve sportovním úseku klubu dostal útočník Václav Nedorost. Naposledy působil v Plzni, v play off patřil k nejplatnějším hráčům. Předtím však vynechal velkou část sezony kvůli zranění. Stál před těžkou volbou.

Jeho úspěšná kariéra mohla být ještě úspěšnější, kdyby občas nepřipomínala chorobopis. I proto se Nedorost rozhodl svůj čas mezi mantinely neprotahovat. Dvojnásobný juniorský mistr světa, jenž si v NHL zahrál za Colorado a Floridu a sedm let válčil v KHL, přikývl, se sportovním ředitelem Radimem Vrbatou ho navíc pojí dlouholeté přátelství. Klub ale jeho příchod ještě nepotvrdil. „Všechny změny zveřejníme sami k 1. květnu,“ vzkázal Vrbata.

Sparta se loučí se šesti hráči. Třeba Lukáš Klimek směřuje do Olomouce a Petr Kumstát ukončil kariéru. V předstihu pražský klub oznámil podpisy smluv s pěti hráči, včetně Jakuba Sedláčka, Robertse Bukartse a Kevina Klímy, kteří přišli v závěru ročníku. Z toho, co prosáklo ven, zatím tolik, že útok posílí David Stach z Plzně. Sparta rovněž jednala o angažmá chomutovského centra Vladimíra Růžičky a bronzového medailisty ze šampionátu dvacítek 2015 Matúše Sukela ze Slovanu. Přistála tam rovněž nabídka na 32letého Matta Reada, ještě předloni spoluhráče Jakuba Voráčka ve Philadelphii, jenž v NHL sehrál k pěti stovkám zápasů.

VŠECHNY ZMĚNY V EXTRALIZE SLEDUJTE 1. KVĚTNA ONLINE ZDE>>>

Plzeň dost vykrvácela. Do ciziny se znovu vydá Jan Kovář, kariéru ukončili Kratěna a Nedorost, do Vítkovic jde bek David Kvasnička. Na západě Čech připravovali transfúzi mladších ročníků. K Dominiku Frodlovi přibude hradecký brankář Jaroslav Pavelka, obranu mají vyztužit Vojtěch Budík z Pardubic a Bohumil Jank, jenž působil naposledy v Chomutově. O posilách do útoku klub jedná, probleskla jména jako Roman Vlach a Luboš Rob. Odchovanec Českých Budějovic, jehož kdysi odložili v Chomutově, zdědil po dědovi (Jaroslav Pouzar) a otci (Luboš Rob) střelecké DNA, za prvoligový Vsetín v minulé sezoně nasázel mladý „Kondor“ v základní části 39 branek.

Přestupovou peckou je odchod gólmana Patrika Bartošáka z Vítkovic do Třince, o němž Sport informoval už před play off. Oceláři další výrazné změny zatím nechystali, po mistrovské sezoně budou podepisovat hlavně ty, kteří se o titul zasloužili, ale končí jim smlouvy.

Silným hráčem na trhu bývá tradičně Kometa Brno. Sen o mistrovském hattricku zmizel v semifinále, o přesunech se mluvilo dávno: příchod Jakuba Lva z Vítkovic se už potvrdil a ve hře je ještě snad Ondřej Roman. Tomáš Plekanec po návratu z NHL stihnul vedle extraligy pomoct s postupem Kladnu. Pro koho se rozhodne? Měl co zvažovat. „Podepsáno zatím nemá,“ sdělil jeden ze zdrojů Sportu. Na střídačku Komety se nově postaví někdejší Kladeňák Petr Fiala, v kancelářích Komety prý čeká na Plekance víceletý kontrakt. Do věci však po návratu z návštěvy v Číně může ještě hodit vidle šéf kladenských Rytířů Jaromír Jágr. Příští dny řeknou víc.

O KOM SE MLUVÍ Karlovy Vary Justin Peters (B, Chomutov) Kometa Brno Tomáš Plekanec (Ú, Kladno), Ondřej Roman (Ú, Vítkovice) Mladá Boleslav Martin Ševc (O, Liberec), Ronald Knot (O, Chomutov), David Ciencala (Ú, Třinec), Jan Stránský (Ú, Chomutov), Adam Zbořil (Ú, Nové Zámky), Václav Nedorost (Plzeň, vedení klubu) Mountfield HK Marek Mazanec (B, Vancouver), Štěpán Lukeš (B, Chomutov), Aleš Jergl (Ú, Olomouc), Jordan Perret (Ú, Pardubice) Olomouc Lukáš Klimek (Ú, Sparta) Pardubice Martin Látal (Ú, Mladá Boleslav) Plzeň Jaroslav Pavelka (B, Mountfield HK), Vojtěch Budík (O, Pardubice), Bohumil Jank (O, Chomutov), Roman Vlach (Ú, Karlovy Vary), Luboš Rob (Ú, Vsetín) Sparta Vladimír Růžička (Ú, Chomutov), David Stach (Ú, Plzeň), Matúš Sukel (Ú, Slovan), Matt Read (Ú, Minnesota) Třinec Patrik Bartošák (B, Vítkovice) Vítkovice David Kvasnička (O, Plzeň), Dominik Lakatoš (Ú, Liberec), Richard Jarůšek (Ú, Sparta) Zlín Bedřich Köhler (Ú, Kometa)

