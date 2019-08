Třinec se chystá na obhajobu: Až na branku žádné veletoče, udržel opory | iSport.cz

Útočník Matěj Stránský je Bartošákův vrstevník (26 let), před odchodem do zámoří spolu hrávali ve Vítkovicích. Mateřský klub, v němž by měl mít v nadcházející sezoně výraznou roli Stránského mladší bratr Šimon, měl o svého odchovance také zájem. Nicméně Oceláři nabídli lepší podmínky i ambice. Stránský se domů vrací po devíti letech. Do NHL se v barvách Dallasu nedostal, nicméně v AHL slavil Calder Cup s Texas Stars (2014). Poslední dvě sezony odehrál v KHL (Čerepovec) a ve Švédsku (Mora). Fyzicky zdatný útočník, který umí skloubit důraz před brankou s šikovností, ukázal potenciál hned v prvním přípravném zápase v Brně (2+1). „Mám to blízko domů, navíc Oceláři jsou v mých očích nejlepší organizací v Česku,“ pochvaloval si Stránský. „A to nejen co se týká hokeje, zázemí, trenérů anebo vedení klubu. Líbí se mi, jaký hokej hrají, takže to nebylo těžké rozhodování.“