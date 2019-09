Konec gólových divočin Sparty. Makali jsme na obraně, přiznal Říčka | iSport.cz

Chtělo by se říct, že po dvou bláznivých zápasech přišel konečně klidný večer. Na výhru jste se ale nadřeli, že?

„Hodně! Dalo se čekat, že to nemůže být každý zápas taková divočina. Jsme rádi, že konečně bereme všechny body. Nějaké prvky jsme ve hře museli změnit, jsem rád, že to přineslo ovoce.“

Skóre jste otočili z 0:2 na 4:2. Obraty se vám dařily i minule, ale pokaždé jste pak selhali. Co jste změnili?

„Od pondělka jsme fakt poctivě pracovali na obraně. Každý den se jí nějaký úsek tréninku věnoval. Můžeme dávat hodně gólů, víme to. Všechny čtyři útoky máme vyrovnané. Klíčová je pro nás obranná fáze, když si pohlídáme defenzivu, budeme úspěšní. Jak jste říkal, minule jsme vedli 7:4 a nakonec to projeli, takže jsme si teď řekli, že to nesmíme vzdát a musíme udělat maximum pro obrat. Povedlo se to.“

Sparta - Třinec: Říčka dorazil puk za Kváču, 1:2

Přišlo mi, že Třinec nebyl tak aktivní, jako jindy. Tolik nenapadal vaši rozehrávku, dávali vám čas něco vymyslet. Souhlasíte?

„Ano, říkáte to přesně. Hráli odstoupenou obranu, hodně zataženě. Nevím, jestli je to tím, že mají dost zraněných hráčů, nebo se prostě chtějí prezentovat takovým hokejem. Naše křídla se snažila lítat do pásma v plné rychlosti, zkoušet to hrát na hybridní icing a dobruslovat puky. Z toho pak taky padl rozhodující gól Lukáše Rouska.“

V lajně právě s Rouskem a Matúšem Sukeľem vám to klapalo výborně. Měli jste hodně šancí, byli jste aktivní.

„Souhlasím. Odehráli jsme super zápas. Sice jsme dostali ten první nešťastný gól, kdy to Doudera nahazoval od modré čáry a propadlo to až do brány. Mohli jsme dát ale mnohem více branek, než jen ty dvě. Šancí bylo vážně dost.“

Z tribuny se zdálo, že led nebyl v ideální kondici. Bylo to tak?

„Je fakt, že led nebyl nejlepší. Zažil jsem tady i lepší led, zase ale úplná katastrofa to nebyla.“

Vy jste gólem dosáhl mety stovky kanadských bodů v nejvyšší soutěži. Co vás to bude stát?

„To zatím nevím, ale asi na mě pokladník s něčím přijde. Vůbec jsem ale nevěděl, že se stovce blížím, nesleduju to.“

Příštích šest utkání odehrajete na ledech soupeřů, jelikož O2 arena bude hostit zápas NHL. Je to hodně nepříjemné?

„Bereme to jako fakt, nic s tím neuděláme.“

SESTŘIH: Sparta - Třinec 4:2. Další obrat v zápase Pražanů, rozhodl Rousek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:36. Říčka, 40:24. Kalina, 56:44. Rousek, 59:57. Smejkal Hosté: 10:58. M. Doudera, 21:39. M. Kovařčík Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Blain, Kalina, Košťálek, Polášek, Ďaloga, T. Pavelka, Krutil – Smejkal, V. Růžička, Řepík – Kudrna, Pech, Forman – Rousek, Sukeľ, Říčka – Dočekal, Klíma, Buchtele. Hosté: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, Galvinš, Hrachovský, Dravecký, M. Doudera, Haman – Chmielewski, P. Vrána, Stránský – Novotný, Marcinko, Hrňa – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň. Rozhodčí Hodek, Pražák – Komárek, Frodl Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 7175 diváků