Daň za střet s Jágrem: Brankář Zlína Kašík je na dva měsíce mimo! | iSport.cz

Kašík odstoupil na začátku druhé třetiny, když ho v brankovišti srazil Jaromír Jágr. Toho předtím podrazil obránce Ralfs Freibergs, za což dostal dvouminutový trest. Zlínští fanoušci však přísahají, že legenda nejprve trefila lotyšského protivníka loktem. „Jel jsem do brány, frajer mi skočil pod nohy a letěl jsem do brány. Kašík křičel, že se mu něco stalo s kolenem. Bylo to nezaviněné, sám jsem upadl,“ líčil Jágr, jenž po utkání gólmanova úrazu litoval. Když přebíral cenu pro nejlepšího hráče Rytířů, sdělil to mladíkovi Danielu Hufovi, jenž musel za parťáka zaskočit. „Říkal, že ho to mrzí,“ tlumočil dvacetiletý Huf.

Klub má při absenci jasné jedničky k dispozici pouze jeho a dalšího mladíka Michala Kořénka (19). „Podle vážnosti zranění se rozhodneme, jak to budeme řešit. Ríša Hrazdira (trenér gólmanů) měl už v létě monitorovat trh s brankáři,“ uvedl trenér Antonín Stavjaňa. Je možné, že se Zlín poohlédne po výpomoci v první lize. Dnes v Liberci opět chytá Huf. Tentokrát už od první minuty.