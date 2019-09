Zlín je nejlepší nejhorší tým za poslední roky. Černý start jde za Hostákem | iSport.cz

Chápu zlínský bolehlav, neboť hra týmu není zoufalá. Po vizuální stránce nejde o vyloženého odpadlíka. Vlastně se dá konstatovat, že Zlín je nejlepším nejhorším mužstvem za poslední roky. Ale jsou to pořád jen doprovodné dojmy k neúprosnému faktu. Nula je nula, ostatní sbírají.

Na rovinu, Antonínu Stavjaňovi jde o krk. Musí jít. Puk má ovšem na čepeli generální manažer Martin Hosták. Svému dobrému kamarádovi dal po sezoně přednost před Robertem Svobodou, jenž přitom společně s parťákem Hamrlíkem postavil Zlínu účinnou hru, dost dobře nevím, co by vedení chtělo od šéfů kabiny víc.

Oba trenéři zapsali solidní výsledky, s ohledem na úroveň kádru dokonce velmi kvalitní, přesto náčelník musel pryč. Se Stavjaňou přišel návrat zpět, zvlášť defenziva hapruje. Ještě chvíli ve stejném duchu a play off zmizí v dáli, nastane boj o přežití.

Hosták se bude muset rychle rozhodnout, zda do nutných kroků zahrne vazbu na Stavjaňu. Sentiment to nenastartuje. Nehledě na to, že kádr je vizitkou GM a černý start jde hodně za ním.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 2. M. Boleslav 6 3 2 0 1 20:12 13 3. Třinec 8 4 0 1 3 29:21 13 4. Olomouc 7 3 1 2 1 19:18 13 5. Vítkovice 7 3 1 2 1 18:19 13 6. Mountfield 6 4 0 0 2 20:20 12 7. Plzeň 6 3 0 1 2 22:21 10 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. K. Vary 5 3 0 0 2 16:13 9 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 6 1 0 0 5 9:18 3 14. Zlín 6 0 0 0 6 13:22 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

