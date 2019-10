Pyrochta porazil „svůj“ Liberec. Asi jsme se dobře najedli, smál se | iSport.cz

Štengrovali jste se s bývalými parťáky?

„Právě, že ani ne. Bylo to fair play. Oni vědí, že mě dokážou rozhodit, když mi něco řeknou, ale nic takového tam nebylo. Klobouk dolů.“

Těšili jste se na Liberec?

„Hodně. Bylo to specifické. V Liberci jsem byl od třinácti let. Super, že jsme dokázali zvítězit. Hráli jsme dva dny po sobě, byli jsme víc rozjetí. Nečekali jsme na zápas, byli jsme v tempu. Kdybychom nehráli, stejně bychom měli trénink. Byli jsme připravení. Napadalo nám to tam. Asi jsme se dobře najedli nebo co. Nevím, co za tím mohlo být.“ (úsměv)

Zpočátku to ale s vámi vypadalo špatně.

„Liberec byl nepříjemný. Dobře napadá, chodí natvrdo do těla. Těžký zápas. Něco jsme si po první třetině řekli. Začali jsme šlapat. Vidíte, že to jde.“

Spoluhráčům to lítalo do šibenic. Co na to říkáte?

„Jen ať si to zabalí do deky a mají to na příští týden znova.“ (úsměv)

Vypadá to, jako by vám ani nechyběl zraněný Peter Mueller.

„Určitě chybí. V přesilovce má bombastickou střelu. Ale možná jsme dnes tolik nespoléhali na něj a rozprostřelo se to do všech lajn. Bereme za víkend šest bodů, což je super.“