Bartošákova úspěšnost roste: Chcete vyhrávat a zvyknete si, že musíte | iSport.cz

Gólmanskou bitvu s Markem Mazancem nakonec prohrál, Mountfield vyhrál po nájezdech 1:0, když jediným střelcem celého večera byl Aleš Jergl. Bartošákovi při 37 zákrocích něco vyčítat? Sotva. Sám utkání nebral jako velkou bitvu nervů, kdy vám stoupá adrenalin, že jedna chyba všechno pohřbí. „Jediné, co jsem řešil, ať chytím další puk,“ zahlásil. K sobě ale kritický byl: „Objevilo se tam možná pár situací, kdy jsem předvedl dobrý zákrok. Ale taky jsem měl i hodně zákroků nejistých.“ Cítí, že může být ještě lepší.

Ovšem jeho výkonnost roste, dvakrát z posledních čtyř nástupů do práce nedostal ani gól. Jeho úspěšnost zákroků se v daném období vyšroubovala na 96,2 %. Oproti startu sezony, kde měl po prvních pěti zápasech úspěšnost na 90,3 %, se výrazně posunul. „Hradec byl v některých fázích zápasu velmi silný a my mu srdnatě odolávali. Skvěle zachytal Patrik Bartošák, podržel nás,“ chválil ho po úterý i trenér Václav Varaďa.

Mountfield HK - Třinec: Jergl si v rozhodujícím nájezdu vychutnal Bartošáka

„Když si vezmu, co jsem zažíval v posledních letech, je to pro mě něco jiného. Stoprocentně,“ srovnával změnu Vítkovic za Třinec Bartošák. V bývalém klubu na něm výsledky ležely. Zachytá a vydrží zápas s maximálně jedním až dvěma puky za jeho zády? Body mohou být ve vzduchu, jinak ne. V Třinci se od brankáře čeká maximální koncentrace celý zápas, protože nebezpečných situací obyčejně neřeší tolik. Oceláři jsou extraligový obr, kde se každé selhání pitvá. „Dřív to bylo spíš tak, že můžeme vyloupit ostatní stadiony, teď se čeká, že všude vyhrajeme. Musel jsem si na to na začátku zvyknout. Vy chcete všude vyhrávat, postupně si navyknete i na to, že musíte,“ popisoval Bartošák rozdíl.

Hlavně se pral s tím, že nebyl za silným týmem v takové permanenci: „Na začátku sezony jsem s tím měl velký problém, na tohle jsem zvyklý nebyl. V posledních dvou zápasech to na mě létalo ale docela dost, rozchytal jsem se, celkem to už šlo. Doufám, že mě to jenom nakopne a naučím se chytat lépe i zápasy, kde na mě jde méně střel, a tým mě potřebuje víc, abych ho podržel.“