Silák Nedomlel bojoval s Jágrem: Musíte mu hrát víc hokejku než tělo | iSport.cz

Hradec vyhrál nad Kladnem 2:1 v prodloužení. Vítězný gól vstřelil Mislav Rosandič 68 sekund před koncem. „A to jsem si ani nevšiml, že to bylo přesně tohle číslo,“ usmíval se obránce Mountfieldu Richard Nedomlel. „Myslím, že jsme podali dobrý výkon, Kladno bojovalo, ale zvládli jsme to,“ užíval si výhru. Jeho svaly měly dost práce s Jaromírem Jágrem. Pracovat s ním u mantinelu nebo kolem brány byla dřina i pro něj.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57:12. Červený, 63:52. Rosandić Hosté: 49:37. Austin Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Allen – Smoleňák (C), Rákos, Červený (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík (A) – Jergl, Koukal, M. Chalupa – Klíma, Kubík, Perret. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Zelingr, Kehar (A), Smetana, Barinka, Romančík – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut, Réway – Redlich, Melka, J. Strnad (C) – Hajný, O'Donnell, Š. Bláha. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Kajínek, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Zatrnulo, když vaše vyloučení potrestal Brady Austin a Kladno v 50. minutě vedlo 1:0?

„To se stává. Hraje se 60 minut, někdy i 65, urvali jsme to, takže nemá cenu se v tom hrabat. Já střídání před tím jezdil s Džegrem. No a neuvědomil jsem si, že tam je někdo menší.“ (usměje se)

S Jaromírem Jágrem to byla šichta. Moc často se vám nestává, že byste hrál proti útočníkovi, kterého neodtlačíte, že ne?

„To je pravda, tohle nebývá úplně pravidlo. Džegr je hrozně silný na puku, tak musíte být trochu chytřejší, počkat na jeho pohyb a snažit se mu hrát víc hokejku než tělo.“

Dalo se čekat, že od branky budete Jaromíra Jágra stěhovat asi vy. Chystal jste se na Kladno kvůli tomu nějak extra?

„Na každý zápas se připravuju stejně, snažím se hrát na sto procent. Ale jasně, když je tam hráč Jardových kvalit, musíte být opatrnější. Všechny naše čtyři lajny ale podaly super výkon. Kladno má bojovný tým, hraje hodně jednoduše a mají hrozně rychlé brejky. Tohle jsme si ale docela pohlídali.“

Respekt k pánovi, kterému je 47 let, je v akci na místě?

„No, nejde to. Zbytečný respekt tam být nemůže, on je českou legendou, ale takhle se na to dívat nedá. Samozřejmě na něj asi neuděláte nic zezadu, nebo nějaké zákeřné věci. Ale dohrávat ho musíte.“

Co vlastně říkáte na jeho výkonnost?

„Smekám, opravdu klobouk dolů. Kdo ví, co budu dělat v tomhle věku já, kdyby pánbůh dal, taky bych rád hrál ještě dlouho, určitě se mi nebude chtít jen tak končit, až budu starší. Ale až sem? No nevím.“

Hradec v posledních čtyřech utáhl defenzivu, inkasuje málo, ze hry maximálně dva góly. Těší beka, že se už podařilo ucpat díry?

„To je hodně pozitivní, už nedostáváme tolik gólů, což je základ. Nejdřív musíte mít dobrou obranu a pak můžete útočit.“

Vladimír Růžička říkal, že se musí nejdřív u týmu rozkoukat, poznat hráče. Úřaduje už?

„Zatím je to tak, jak pan Růžička říkal. Uvidíme, co přijde dál.“

