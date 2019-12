Svoboda vychytal Pardubice: Nejsme poslední, pro nás to je nádhera | iSport.cz

Třikrát v řadě Vítkovice prohrály. Dopadnout stejně i v Pardubicích? Zahučely by na poslední místo. Jenže právě na ledě nejhoršího týmu extraligy zabraly. „Super zápas před Silvestrem. Nejsme poslední, to je pro nás v tuhle chvíli nádhera,“ užíval si povedený výkon své party brankář Miroslav Svoboda. Výhra 4:2 jde hodně za ním, zlikvidoval 46 střel.

Na bránu prošlo 48 střel, vedle jich letělo 22 a 27 pardubických pokusů zastavili svým tělem spoluhráči. Měl jste vůbec čas se nudit?

„Uteklo to hodně rychle a jsem za to rád. Bylo to ukopané a strašně důležité vítězství. Pro nás super.“

Jak se vám chytalo pod takovou palbou?

„Nevím, kolik mám přesně průměrný počet zákroků na zápas, ale nějak kolem 40, což je hodně. Z toho pak plyne, že nejsem zase v koncentraci celý zápas, musím na tom ještě víc pracovat, dostal jsem znovu blbý gól, ten první. Střel je proti nám hodně. Je potřeba na tom taky pracovat, nejde dohrávat posledních 20 utkání v soutěži s tím, aby na branku létalo přes 40 střel. Máme teď nějakou dobu na trénink, mákneme na tom.“

A to většina gólmanů spíš říká, jak má radši, když na ně jde víc střel. Vy ne?

„Tohle se říká strašně těžko. Měl jsem třeba ještě v Plzni zápasy se 13 zákroky, nedostal jsem gól a taky to nebylo špatný. (usměje se) Každý zápas, kdy nedostanete gól, je dobrý. Pokud budete mít 50 zákroků, ale spadne vám tam sedm puků, je to na nic.“

Je pokrok aspoň v tom, že skoro 30 střel zastavili hráči před vámi vlastním tělem?

„Tohle je věc, která nám nešla. Věnovali jsme jí ale čas na poradě a vyšlo to, v Pardubicích to tam bylo. Kluci hráli hodně obětavě. Byl to zápas o extraligu, takže je zase pravda, že kdyby tam tohle chybělo, je asi něco špatně.“

Vítkovice padaly po ústech, to bylo vidět.

„Jo, říkali jsme, že takhle hrát musíme, jinak to nejde. Mám velkou radost, jak jsme k tomu všichni přistoupili.“

Upřímně, dostaly se cestou do Pardubic do hlavy i myšlenky, že když to tady nevyjde, domů pojedete jako nejhorší tým ligy?

„Ale ne. Zažil jsem si toho už taky docela dost, tak na tohle nemyslím. Snažím se soustředit víc na svoji práci a v tomhle se moc radši neplácat.“

Takže se myšlenky točí tam, že koho jiného porazit než Pardubice, které jsou pod vámi?

„Jenže my jsme v rejži taky, nejsme jinde než oni. Byl to souboj dvou vyrovnaných mužstev, Pardubice navíc vyhrály poslední zápas, my tři prohráli. Je důležité, že jsme ho zvládli.“

Převládá teď i dobrý pocit z vlastního výkonu po takové šichtě? Mužstvo potřebovalo jistého gólmana a mělo ho.

„Jo, ale těžký dělat teď závěry, ještě není konec. Samozřejmě je to pro hlavu mnohem lepší, než kdybych byl někde dole a měl šílená čísla. Mám se od čeho odrazit pro další zápasy, to je ten důležitý základ.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:48. Mandát, 55:00. Harju Hosté: 03:34. O. Roman, 19:23. D. Krenželok, 36:11. Werbik, 42:15. O. Roman Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – J. Kolář (C), T. Voráček, Eklund, Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Svačina, Mandát (A), Tybor – Harju, Poulíček (A), Látal – Kusý, R. Vlach, D. Kindl – Pochobradský, Matýs, M. Beran. Hosté: Mi. Svoboda (20.–21. Dolejš) – Kvasnička, Trška, Výtisk (C), R. Černý, Šidlík, D. Krenželok – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský, Razgals – Dej (A), R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, P. Zdráhal – Guman. Rozhodčí Jeřábek, Micka – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 8315 diváků