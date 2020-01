SE SIMONOU: Hrachovina o finštině. Kdo ho učil a co je nejtěžší? | iSport.cz

Hokejové fráze a sem tam i nějaká sprostá slova začal Dominik Hrachovina chytat při působení ve Finsku, především v Tappaře Tampere. A konverzace ve finštině zvládá doteď. "V kabině se řeší pořád to stejné, opakuje se to, a tím člověk nabývá slovíček čím dál tím víc, a potom to začne vyplývat a naučí se to. Nejhorší je stydět se na začátku mluvit, ale postupem času zjišťujete, že vám pomůže znát řeč té země, ve které jste," vysvětluje 25letý gólman v pořadu Se Simonou.

A co je na finštině vlastně nejtěžší? "Pády, těch je čtrnáct. Jedno slovo může mít šest písmenek, a pak si ho vypádujete a má jich dvanáct," říká Hrachovina.

Jak si rozuměl s finskou partnerkou? Troufnul by si v severském jazyce komentovat zápas stejně, jako to zvládl v češtině na MS? Sledujte v pořadu Se Simonou!