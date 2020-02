Devět proher! Kladenský horor nekončí. Jágra a spol. čeká zápas roku | iSport.cz

Kdy se to zastaví? Zastaví se to vůbec? V hledišti liberecké arény bylo slyšet: Na první ligu dobrý… To když fanoušci Bílých Tygrů ve druhé části sledovali, jak se Rytíři trápí. Neohroženému lídrovi nastříleli Jágr a spol. čtyři góly, ale body žádné, padli 4:5. Jejich bolehlav je čím dál tím nesnesitelnější. V neděli prohráli podeváté v řadě, Pardubice je dohnaly. V pátek oba čeká zápas roku. Pod nimi v tabulce je už jen poslední Litvínov, který ztrácí tři body.

Kladenští příznivci od začátku spustili tradiční pokřik: „Kladno se nevzdává!“ Houpali se do rytmu. Chtěli mužstvu nastříkat do žil energii, povzbuzení. Jenž domů odjížděli schlíplí. Jako hráči.

Jeden, dva, tři… Devět! Číslo, které je pro Rytíře noční můrou. Poslední výhru evidují v pátek 17. ledna doma s Kometou, kdy vyhráli 5:1. Pak nastal sešup a reálně Kladnu hrozí, že se zastaví až v první lize. Ještě jeden alarmující údaj: po 37. kole měli Rytíři na poslední místo náskok 15 (!) bodů. Ten trestuhodně zahodili do kanálu.

Pardubice už se na ně bodově dotáhly. V pátek se oba týmy střetnou. Zápas roku? Jasně, že jo. „Je to tak. Je nás tam více namočených týmů, není to příjemné. Sami jsme se do toho dostali, sami se z toho musíme vyhrabat. Krize nás bohužel postihla v blbý čas,“ vykládal útočník David Stach. Poslední je momentálně Litvínov, který na Pardubice i Kladno ztrácí tři body. K dobru má však na oba rivaly dva zápasy. Vítkovice už ostatním trochu odskočily.

Už jenom pohled na kladenskou střídačku byl výmluvný. Ten zmar! Hráči měli hlavy dole, po druhém klaksonu se ani nechtěli zvedat, aby odešli do kabiny. Prohrávali v tu chvíli 3:4, přitom ve 35. minutě ještě Rytíři vedli. To když se z velkého úhlu trefil právě kladenský šikula Stach. Možná i on sám se divil, že to propadlo.

Nakonec ani tahle povedená rána nic neřešila. Jinak hosté ve druhé části byli jednoznačně horší. S hráči cloumala nervozita. Z hlav nemohli vyhnat strach. Chyběla lehkost, byla to křeč. Výmluvná byla přesilovka pět na tři. Hosté ji sehráli mizerně. Nedostali se k žádné šanci, sami sebe dostali pod ještě hutnější deku. „Říká se, že kdo nepromění dvojnásobnou přesilu, prohraje. Teď se to potvrdilo,“ pokrčil rameny Stach.

Druhou nabídku už Jágrovci ve třetí části využili, výkon šel nahoru. Ale k bodům to nevedlo. Přitom v zápase třikrát vedli, extraligovému suverénovi nastříleli čtyři góly. Ale nic z toho, o to větší frustraci čelí. „Není to příjemný. Ale podle mě jsme z těch všech minulých utkání, co jsme prohráli, podali nejlepší výkon. Teď se hlavně musíme soustředit na pátek, abychom vyhráli,“ vykládal Stach.

Den D příchází hned další kolo, chytat už by měl Godla

Rytíři marně hledají cestu z bídy. Čeho by se v aktuálním marasmu chytili? Snad toho, že jim v boji o záchranu pomůže Petr Vampola, 38letý pardál, jenž se na tom domluvil se Slavií. „Děkuji, že mi umožní pomoct Kladnu k udržení extraligy. Udělám pro to maximum a doufám, že se teď všichni na Kladně spojíme a zvládneme to,“ napsal útočník během dne na Instagramu.

„To, že Vampi zůstává u nás, je pro nás v závěru sezony velice důležité. Víme, že bude hrát velkou roli v tom, abychom se zachránili,“ reagoval kouč a sportovní manažer David Čermák. Souhlasně přitakává i útočník Stach: „Je to klíčový hráč, je to pro nás obrovské plus.“

Rytíře v pátek čeká bitva pravdy. Ve vzájemném zápase se postaví Pardubicím, které se zvedají, vyhrabaly se z propasti. Kladno doufá, že je pošle zpátky do bahna. „Máme to pořád ve svých rukách, nemůžeme se dívat, kdo jak hraje. To nám nepomůže. Musíme koukat sami na sebe a začít bodovat,“ burcuje útočník Stach.

Jágr ani Vampola po další porážce mluvit před novináři nechtěli. Teď je každopádně na nich, aby skomírající tým probudili zpátky k životu. Jinak po postupové pohádce přijde sestupová realita. Den D přichází hned další kolo. Není vyloučené, že by u toho mohl být i brankář Denis Godla, jenž v neděli už byl nachystaný na střídačce.

