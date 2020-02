Birner převzal auto za lídra měsíce a daroval ho spoluhráči. Proč a komu? | iSport.cz

Rodák z Litoměřic si na úvod roku 2020 připsal dvě branky a 19 asistencí, přičemž hned devět nahrávek proměnil Libor Hudáček. „Někdo z nás musí nahrávat a někdo dávat góly,“ říká Birner. „Libor měl v lednu fazonu, tak jsem se mu snažil nahrávat co nejvíc. Není to však jen o nás dvou, ale o celé lajně, která si sedla a funguje.“

Bílí Tygři Liberec drží v tabulce první příčku s desetibodovým náskokem a útočí na zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části. „Určitě máme postupné cíle, chceme vyhrát základní část. Jdeme si za tím a doufám, že to dokážeme,“ pokračuje Birner, který zároveň vyhlíží play-off. Třiatřicetiletý útočník už s Libercem dosáhl na zlato i stříbro a rád by přidal další medailový úspěch.

„Samozřejmě základní část o něčem vypovídá, ale čeká nás úplně nová soutěž. Týmy na nás budou nachystané, a o to více se musíme nachystat my – fyzicky, psychicky i takticky. Pokud to splníme, můžeme dokázat velké věci,“ věří nejproduktivnější hráč měsíce.

Odměnu za lednové výkony, nový vůz od společnosti ŠKODA AUTO a.s. a hlavního klubového partnera Autotrend Liberec, se rozhodl přenechat spoluhráči. „Auto chci věnovat Tomáši Hanouskovi. Vím, že to se mnou nemá jednoduché, jsem na něj každý den tvrdý a navíc vím, že má momentálně problémy se svým autem, takže mu je věnuju a věřím, že je využije lépe než já,“ uzavírá Birner.

Co je projekt "Náš lídr"? Projekt Náš lídr hokejové Tipsport extraligy a oficiálního partnera soutěže, společnosti ŠKODA AUTO a.s., jehož cílem je odměnit nejproduktivnějšího hokejistu předcházejícího kalendářního měsíce, zná další vítězné jméno. V listopadu statistikám kraloval plzeňský Milan Gulaš, v prosinci jej sesadil Peter Mueller z Komety Brno a leden ovládl útočník Bílých Tygrů Michal Birner.

Michal Birner převzal vůz Škoda k měsíčnímu užívání jako nejproduktivnější hráč extraligy za leden

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 38 70 45 3 36 192 2. Michal Birner 19 37 56 37 12 8 125 3. Libor Hudáček 27 28 55 44 22 22 148 4. Tomáš Rachůnek 23 26 49 46 1 10 104 5. Martin Zaťovič 27 19 46 45 2 24 111 6. Pavol Skalický 17 25 42 46 23 36 88 7. Roberts Bukarts 15 23 38 42 -7 42 126 8. Radan Lenc 21 17 38 45 9 12 101 9. Jakub Flek 14 23 37 46 5 0 116 10. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 Zobrazit celou tabulku

