Čas pro zoufalá řešení. Kladno musí s něčím přijít, okamžitě | iSport.cz

Co to obnáší? To třeba zrušíte dopolední tréninky a vypíšete je na večer, na obvyklý čas extraligových mistráků. Namísto obvyklejších snídaní zajistíte společné večeře, klidně v maškarním převleku pro uvolnění nálady. Zavoláte legendě Milanu Novému, ať jde vyprávět do kabiny výživné historky z vlastní kariéry, kdy Kladno házelo, po tréninku může někdejší excelentní kanonýr nabíjet zájemcům k palbě. Jaromír Jágr usmaží v kabině vajíčka jako kdysi Dominik Hašek v Pardubicích v mistrovské sezoně. Prostě cokoli.

Při tuhých záchranářských pracích hraje klíčovou roli mentalita, boj proti její křehkosti. To bylo včera vidět i na Pardubicích. Krásné vedení 2:0, co víc si přát? Zlín téměř z ničeho srovnal, hodil na domácí pořádnou duchnu, vyfouknul nabyté sebevědomí. A pak přišla spása. Z ničeho.

V pátek hurá do Kladna na psycho drama mezi Rytíři a Dynamem…

