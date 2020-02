ONLINE: Hradec srovnal v Litvínově na 2:2, Liberec může vyhrát základní část | iSport.cz

Litvínov vstoupil do dalšího utkání v boji o záchranu výborně, skóre otevřel Tomáš Pospíšil • ČTK

Tomáš Pospíšil chytil po příchodu do Litvínova skvělou formu, v osmém utkání se prosadil už pošesté • ČTK

Extraligové kluby se dnes srovnají na stejném počtu zápasů. V úterý jsou totiž na programu tři poslední dohrávky. Zvedající se Litvínov může udělat další krok k záchraně, na svém ledě přivítá Mountfield HK. Třinec hraje proti Zlínu, který stále ještě nemá jistý postup do předkola play off. Liberec už dnes může slavit Prezidentův pohár za vítězství v základní části, k tomu potřebují Bílí Tygři porazit Plzeň za tři body. Zvládnou to? ONLINE přenosy všech zápasů sledujte na iSport.cz.