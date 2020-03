Jarůšek pozdravil Richtra: I s dřevěnýma rukama umím dát góly | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:23. Moravčík, 27:27. Jarůšek, 51:38. Mahbod, 53:27. Jarůšek Hosté: Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Štich, Ščotka (A), Kudla, L. Doudera, Březák – Hedberg, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Jánský, Gerhát, Válek – Helt, Jurčík, Trávníček (A). Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Štencel, Trška, L. Kovář, Dudas, Výtisk (C), R. Černý, Gregorc – Šišovský, Hruška, Schleiss – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Pražák, Stano – Gerát, Hynek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 756 diváků

Tři týmy se dělí se 60 body o předposlední příčku, Kladno má 57. Bude to ještě hodně dramatické, že?

„Je to tam docela našlapané. Záleží na nás, abychom měli co nejvíc bodů a nepadlo to nakonec na nás. Musíme makat, z posledních dvou zápasů vytěžit maximum. Každý tým, co je dole, nechce spadnout. Sestupuje se přímo, všichni do toho jdou naplno. Naše výhoda je, že zatím máme od posledního místa náskok. Musíme ho udržet.“

Vítězství nad Vítkovicemi bylo hodně důležité, jak se zrodilo?

„Věděli jsme, o co hrajeme. Poslední zápasy je tohle pořád stejné, ale s tím jsme do utkání nastoupili a podařilo se nám hrát to, co jsme si řekli. Máme tři body.“

Od začátku jste utkání měli pod kontrolou, byl to jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Souhlasíte?

„Hráli jsme dobře. Dlouho se nám nepodařilo dát branku, ale pak jsme se prosadili a povedlo se nám to udržet. Ne jako celou sezonu v jiných zápasech, kdy jsme jednou, dvakrát inkasovali a už jsme se třásli.“

Měli jste taky dost výraznou střeleckou převahu…

„Jak se říká, není ranky, není branky. Je třeba střílet, poslat tam co nejvíc pokusů, něco se ujme. Šli jsme si za tím, z toho pramenily střely a šance. Dali jsme branky a vyhráli.“

Sám jste obstaral dva zásahy, Samsonu Mahbodovi jste přihrál na zlomový třetí gól. Nyní k vám do útoku přibyl uzdravený Edwin Hedberg a taky bodoval. Takže spolupráce klape dobře?

„Dali jsme hezké góly. Takže bych chtěl pozdravit pana Richtra (televizní komentátor Pavel Richter), že i s dřevěnýma rukama ty branky dávat umím. Se Samsonem hraju většinu sezony, rozumíme si, teď nám tam dali Edwina. Šikovný hráč, měl zranění, dlouho nehrál a potřebuje se do toho dostat. Ale vycházelo to, Edwin mi krásně nahrával na čtvrtý gól. Snad to tak udržíme.“

Litvínov - Vítkovice: A další gól! Jarůšek skvěle zakončil proti Dolejšovi, 2:0

Kladno i Pardubice taky vyhrály, sledoval jste na dálku vývoj i jiných zápasů?

„Nevím, jak ostatní kluci, ale já ne. Někdo to možná sledoval, zajímali se, ale já po utkání ani nevěděl, jak to jinde dopadlo. Soustředil jsem se jen na náš zápas. Celou sezonu jsme se pohybovali dole a každý duel byl o bytí a nebytí. Musíme do toho dát maximum a urvat to.“

K záchraně vám stačí tři body…

„Nejlepší by bylo, kdybychom je získali už v úterý v Olomouci a nemuseli se zachraňovat v posledním zápase. Takže už teď se zaměřujeme hlavně na to.“

Jak se to dá zvládat mezitím? Vypnout, nic si nepřipouštět?

„Naše psychika je celou sezonu tam, kde je. Nic nového. Musíme jít do zápasu tak, že chceme tři body, přes to nejede vlak. Vnímám to, vím, kde se nacházíme, dělám maximum. Nechci spadnout, makám,ale tak to máme v kabině všichni. Jdeme na tisíc procent. Je to jen na nás. Od posledního místa máme náskok, a když v úterý urveme tři body, máme vystaráno.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 50 29 5 2 14 174:124 99 2. M. Boleslav 50 21 10 6 13 150:121 89 3. Plzeň 50 26 2 7 15 159:137 89 4. Sparta 50 21 12 1 16 169:142 88 5. Třinec 50 25 4 4 17 156:125 87 6. Brno 50 21 5 6 18 141:151 79 7. Olomouc 50 19 5 6 20 118:125 73 8. K. Vary 50 16 9 5 20 169:155 71 9. Mountfield 50 18 5 7 20 123:131 71 10. Zlín 50 18 4 5 23 148:146 67 11. Litvínov 50 15 3 9 23 146:168 60 12. Pardubice 50 15 3 9 23 118:158 60 13. Vítkovice 50 13 8 5 24 124:168 60 14. Kladno 50 15 3 6 26 125:169 57 Generali Play-off

