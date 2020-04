Hradecká sestava snů: spoluhráč Gretzkyho a útok vede Hrdina | iSport.cz

Kdo patří do sestavy snů Mountfieldu HK? Nechybí Filip Hronek, Patrik Rybár ani Jaroslav Bednář • FOTO: Koláž iSport.cz

První útok by vedl Jan Hrdina, který nastupoval v národním týmu i v Pittsburghu s Jaromírem Jágrem. Na křídla by dostal Jaroslava Bednáře s Rudolfem Červeným. Takhle by vypadala naše „Sestava snů“, kdybychom ji vybírali ze všech hráčů, kteří váleli v Hradci Králové. V bráně pak má jasné místo Patrik Rybár, který si tady řekl o smlouvu s Detroitem. A první defenzivní pár se dá vyskládat z beků, kteří mají zkušenosti z NHL.