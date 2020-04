Sestava snů Plzně: Buldoci a třešně, nejlepší časy přišly s Martinem Strakou | iSport.cz

Plzeňská sestava snů: Buldoci a třešně, nejlepší časy přišly s Martinem Strakou • FOTO: Koláž iSport.cz

V Plzni se rodili nebo tudy prošli šikovní útočníci. V poslední době se jich objevuje víc, dřív to však byly jen třešinky, neboť západočeský klub proslul především buldočím hokejem, který bolí. O těchhle rafanech se mnohým hvězdám včetně Jaromíra Jágra zdá asi dodnes, v sestavě snů ale chybí. Plzeň se může chlubit rovněž zástupem kvalitních beků. Pokud se nevydali probíjet do světa, pohybovali se často na hraně reprezentace. Trvale do ní proniklo jen pár z nich, i proto, že tým se zpravidla pohyboval od středu tabulky níž. Nejlepší časy přišly s návratem Martina Straky.