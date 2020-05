Musil ukázal, jak maká u Čutty na skatemillu. Jak zlepšil bruslení? | iSport.cz

„Cítil jsem, že potřebuju zlepšit pohyb na ledě a to byl jeden z důvodů, proč jsem za panem Čuttou přišel. Problematice bruslení hodně rozumí a já věřím, že mi práce s ním pomůže,“ vysvětluje motivaci třiadvacetiletý Musil, který si prošel zámořskými juniorkami, ale v NHL zatím šanci nedostal, a tak přijal nabídku Bílých Tygrů. A z jejich arény je to do království Jakuba Čutty jen pár kroků…

„Dnešní hokej je především o bruslení, pracujeme na větší efektivitě skluzu, v mém případě, abych ho měl delší. Hned na začátku jsem zjistil, že vůbec neumím bruslit…“ usmívá se vnuk legendárního Jaroslava Holíka.

„Skatemill není jednoduchý stroj, první týden tréninku jsem prakticky nebruslil a jen se učil, jak stát na bruslích a používat hrany nožů. Každý den jsme však posouvali moje limity, dostával jsem do sebe nové návyky, abych je na ledě měl zautomatizované,“ popisuje Musil, jak probíhají začátky v Čuttově péči.

„Všichni řeší sílu, svaly, přitom kouzlo tkví ve správné technice ušité na míru,“ vysvětluje bývalý hráč Washingtonu, v čem spočívají jeho metody, které poptávají už i za mořem. Další centrum běží v Litvínově, nové otevře v Třinci.

„Vypilovanou technikou bych měl navíc méně namáhat třísla. Spoluhráč Honza Ordoš mi potvrzoval, že se jeho pohyb na ledě o dost zlepšil, chtěl jsem tomu dát příležitost a moc se mi to zamlouvá. Každý na to má svůj názor, ale já skatemillu a praktikám pana Čutty věřím. Jinak bych sem nechodil,“ uzavírá Adam Musil.