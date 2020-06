Růžička znovu pod vedením otce. Hradci se upsal na dva roky | iSport.cz

Trenér Mountfieldu HK Vladimír Růžička na střídačce během předkola play off • Barbora Reichová / Sport

Jednatřicetiletý Růžička strávil uplynulou sezonu na Spartě, ve 39 zápasech zapsal 26 bodů (10+16). V pražském klubu skončil předčasně a mohl se domluvit s Hradcem, který ho chtěl už dříve. „Byli jsme spolu v kontaktu již minulou sezonu, kdy především z rodinných důvodů, kvůli malým dětem, dal přednost angažmá ve Spartě. Po vzájemné dohodě ohledně ukončení kontraktu se Spartou jsme začali jednat o možné spolupráci,“ sdělil klubovému webu generální manažer Aleš Kmoníček, který si pochvaluje rychlé jednání s hráčem i jeho agentem.

Vysoký centr podepsal pod Bílou věží dvouletou smlouvu. Hradec si od něj slibuje hodně. „Již delší dobu jsme sháněli kreativního centra, který by nám pomohl zlepšit přesilové hry, byl silný na puku, úspěšný na vhazování a samozřejmě uměl dát gól. To vše Vláďa splňuje. Slibujeme si od něj především zlepšení přesilových her a produktivity,“ doplnil Kmoníček.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE