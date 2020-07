Hokej se rozjede, šéf extraligy popsal opatření. Co s Českými hrami? | iSport.cz

Situace se neustále mění, nicméně pro hokej stále platí pravidla, jež omezují přístup diváků a stanoví zásady chování aktérů, stejně jako lidí, kteří se na chodu klubů a organizaci zápasů v hokejových halách podílejí. To ovlivňuje spoustu věci, ať už rozvrstvení publika na stadionech, nebo prodej sezonních vstupenek. „Máme připraveny scénáře i pro případ, že by se epidemiologická situace zhoršila,“ říká šéf nejvyšší soutěže Josef Řezníček. S Českými hrami, které by měly proběhnout koncem srpna, je to poněkud složitější.

Některé země, například Slovensko, po přesunutí termínu mistrovství světa odložily start domácích soutěží. Zvažovali jste možnost, že by extraligový program posunul na později?

„Zatím vůbec ne, a to vzhledem k jedné důležité věci. Naše řády jsou nastavené tak, že domácí sezona končí 30. dubna. Na základě toho musíme hrát ve stávajících termínech, závěr soutěže tedy zůstává naplánovaný na konec dubna.“

Za jakých podmínek se můžou domácí soutěže rozběhnout?

„Tohle neustále probíráme a řešíme. Minulé úterý proběhlo jednání představenstva APK, měli jsme schůzku na ministerstvu zdravotnictví s docentem Maďarem (vedoucí rezortní skupiny pro rozvolňování v souvislosti s COVID-19). Na ní jsme si ujasnili všechny důležité věci. Na základě toho jsme připravili základní informace, jež se týkají platných zákonů a vydaných směrnic ministerstva. Ty jsou neměnné, ovšem pak tu jsou ještě doporučení.“

Na nich taky spolupracujete s rezortem zdravotnictví?

„Ano. Chtěli jsme, aby nám na ministerstvu zkontrolovali určitý manuál, jak se v rámci daných opatření chovat při hokejových zápasech a při jejich organizaci. Týká se všech sfér, dění na ledě, mimo led, chování zaměstnanců klubu a tak dál. Na tom ještě pracujeme, chceme to klubům poslat. Pro mě je však v tuto chvíli nejpodstatnější, na čem ta omezení stojí.“

Která jsou nejzásadnější?

„Pokud chceme hrát s diváky, nesmí jejich počet přesáhnout jeden tisíc. Jestliže jsou stadiony rozděleny do sektorů, může jich být maximálně pět, přičemž kapacita v nich bude omezena na čtvrtinu. Každý z těch nejvýš pěti sektorů musí navíc mít separátní vchod, jednotlivé sektory od sebe musí být odděleny tak, aby se lidi mezi sebou nemohli mísit, musí mít vlastní sociální zařízení a tak dál. V hledišti se smí sedět ob jednu řadu a ob jedno místo. Jestli se nebude nic zásadního dít, do poháru bychom měli jít podle plánu, tedy 4. srpna.“

Jestliže má být omezen přístup diváků, jak se opatření dotknou například prodeje sezonních vstupenek?

„Nemám a ani nemůžu mít přehled, jakým způsobem kluby prodávají permanentky. Určitě se o to snaží, jenže jsou samozřejmě svázané posledním platným usnesením ze 4. července. Zabývá se zásadami pořádání hromadných akcí v uzavřených prostorách, jako jsou právě hokejové haly.“

Kluby tedy musí obecná nařízení přizpůsobit konkrétním podmínkám…

„Záleží na každém klubu, jak si to na stadionu s určitými náklady uzpůsobí, aby to vyhovovalo nařízením a doporučením. Pak můžou na stadiony diváci. Předpokládám, že na pohár fanoušci budou chtít přijít, ale musí se to regulovat v určitém režimu. Každý si to umí vypočítat a na stadionu vytvořit odpovídající strukturu.“

Máte připravené scénáře pro případ, že by vzniklo ohnisko nákazy jako v případě fotbalové Karviné a epidemiologická opatření se zpřísnila, jako v poslední době v celém Moravskoslezském kraji?

„Scénáře vesměs připravené jsou. Ale budou se vždycky odvíjet od kroků příslušných institucí. Pokud by se někde například objevil nakažený jedinec, nastoupí místně příslušná hygienická stanice, která začne provádět opatření a převezme řízení nad celou akcí.“

NHL se s naší situací nedá srovnávat

V Severní Americe se debatuje třeba o tom, jestli by trenéři měli na střídačkách nosit roušky nebo masky. Na tohle témata taky došlo?

„Zatím se to neřeší. Regulativ zatím praví, že pokud se dodrží stávající pravidla, nemusí se v uzavřených prostorách nosit roušky. Ale může se stát cokoli a nemusí se ani jednat o rozhodnutí nejvyšší autority, tedy ministerstva zdravotnictví. Může to být rozhodnutí právě místně příslušné hygienické stanice nebo zdravotního odboru. I tyto instituce můžou opatření ještě zpřísnit. Na to musíme taky dávat pozor. Ale s NHL se to nedá vůbec srovnávat.“

Protože tam je jiná, horší situace než u nás?

„Ano, zaprvé se nacházejí v určité epidemiologické situaci. Zadruhé, oni si ten režim postavili vyloženě na vysílacích právech, aby dostali peníze za to, že hokej bude přenášet televize. Proto dokončení sezony zdvojili a bude se hrát na dvou různých místech. Půjde o neprodyšně uzavřené oblasti, bubliny, jak oni říkají. Hráče a další členy týmu do nich pustí, otestují a oni tam až tři měsíce budou žít, s postupem play off budou mezitím samozřejmě někteří vypadávat.“

Nikoho zvenčí tam nepustí?

„Máme informace, že nařízení se týkají třeba i generálních manažerů. Jakmile tam přijdou, zůstanou až tři měsíce zavření a nesmějí ven. Budou tam taky televizní štáby, všechno tak, aby byl zajištěný veškerý servis. Je to velice striktní a stojí to obrovské peníze. Na druhou stranu z toho plynou i obrovské výnosy za televizní práva.“

Taková opatření nejsou v Česku naštěstí nutná. Byla by vůbec možná?

„Úplně ne. Když jsme připravovali pohárovou soutěž, dohodli jsme se, že se bude konat, i kdyby se mělo hrát bez diváků. Taky proto, že týmy potřebují herní přípravu, potřebují se na ledě potkávat. Pokud budou moci přijít aspoň nějací diváci, jak to povolují současná nařízení, bude to dobře nejen pro kluby. Bude to i určitá zkouška, test. Příprava celého programu, jak se na hokeji chovat taky z hygienického a zdravotního hlediska, aby pokud možno nedošlo k nákaze, nebo aspoň ne ve větším rozsahu, aby na stadionech nepropukla nemoc ve větším měřítku. Podle informací ministerstva zdravotnictví je totiž virus v chladném prostředí daleko odolnější.“

Na jaře se vzhledem k zásahu vyšší moci neuskutečnily České hokejové hry. Zájem byl přesunout turnaj na poslední srpnový víkend. Jak to s konáním turnaje vypadá?

„Na ministerstvu zdravotnictví se mnou byl u docenta Maďara rovněž manažer české reprezentace Jan Černý. Zjišťovali jsme informace nezávisle na sobě, ale co se týče třeba diváků, má se postupovat ve stejném gardu. To není úplně nejpozitivnější, aby pořádání turnaje dávalo smysl. Máme tady ovšem taky televizní práva, ta smysl dávají a jsou závazná. Za současných okolností ale bude asi opravdu velice složité pustit tam lidi, kteří by mohli být nad rámec ustanovení platných ze zákona.“

Byl by velký problém dostat do země další mužstva?

„Třeba Rusové mají obrovský problém a vypadalo to, že pravděpodobně nepřijedou. Ale všechno je v jednání. Během příštích dvou týdnů to však budeme muset rozštípnout a vyřešit.“

I Švédové by zase museli do karantény, že?

„Situaci sledujeme. Všechny ligy v Evropě spolu každý týden komunikují v rámci telefonických konferencí. Finové jsou v pořádku, ale Švédsko svítí na semaforu červeně, takže musí do karantény. Tyhle věci jsou dané, je to tedy hrozně komplikované.“

Kdy se má začít Generali Česká Cup - 4. srpna České hokejové hry - 27. srpna Tipsport extraliga - 18. září