Myšák už naskočil za Litvínov: Draft? Nijak to neovlivním, koukám dopředu

Jan Myšák se v pondělí připojil k Litvínovu a ve čtvrtek už naskočil do zápasu v Mladé Boleslavi • HC Verva Litvínov

V pondělí se připojil k týmu a ve čtvrtek už oblékl zápasový dres. Talentovaný útočník Jan Myšák se pro start sezony vrátil do Litvínova, odkud v prosinci zamířil do kanadského juniorského týmu Hamilton Bulldogs. V utkání Generali Česká Cupu na ledě Mladé Boleslavi naskočil ve třetím útoku vedle Martina Hanzla a Lukáše Válka. „Na spoluhráče jsem si zvykat nemusel. Většinu tady znám,“ řekl po prohře 3:5. A promluvil také o draftu NHL.

Jaký byl první zápas za Litvínov?

„Super! Škoda, že se prohrálo, ale jsem rád, že jsem zase naskočil za své barvy. A taky jsem rád za šanci, kterou jsem dostal.“

V hale bylo při zápase 27 stupňů. Jaké bylo hrát v takovém horku?

„To jsem ani moc nevnímal. I při tréninku máme takové vedro. Bohužel si na to musíme zvykat.“

Po srazu s dvacítkou jste byl v karanténě. Je teď pauza, kdy jste pořádně nemohl trénovat, znát?

„Určitě jo. Po nároďáku jsem tři týdny trénoval sám. Od pondělí jsem se připojil k Litvínovu a jsem rád, že tady můžu být s týmem a připravovat se dál. To je super.“

První zápas po takové pauze asi musel bolet. Je to tak?

„Jo. (usměje se) Těžký to určitě bylo. Sám cítím, že je tam co zlepšovat v týmových taktikách. Vidím hodně možností, ve kterých se můžu zlepšit.“

Jak probíhala jednání mezi Litvínovem a kanadskou stranou?

„Bylo to delší. Byl i trošku takový chaos, myslím, že i ostatní kluci to měli takhle podobně, ale jsem rád, že už se to vyřešilo.“

V červnu jste měl jet na draft NHL, který se ale kvůli pandemii koronaviru odložil. Není vám to líto, že jste přišel o show s ním spojenou?

„Lehce líto mi to asi je, ale nijak to neovlivním. Koukám dopředu.“

Týmy NHL se s prospekty baví během sezony, ale na místě je to vždy extrémní. Teď se tedy asi ani nedá odhadnout, jestli nějaký tým má větší zájem.

(přikyvuje) „Těžko říct. Teď je play off a všichni se soustředí na to.“

