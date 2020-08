Generali Česká Cup: Zadina exceloval za Třinec, Sparta padla s Libercem

Hokejisté Třince deklasovali v prvním zápase čtvrtfinále play off Poháru Generali České pojišťovny domácí Hradec Králové 7:1 a jsou blízko postupu do semifinále. Dvěma góly se na výhře Ocelářů podílel útočník Filip Zadina z Detroitu, jenž nastoupil za slezský celek poprvé. Vítězně vstoupili do čtvrtfinále i hráči Zlína a Liberce, kteří porazili 4:2 Pardubice respektive Spartu. V posledním dnešním zápase remizovala Plzeň s Litvínovem 2:2.