Musíme hrát, hlásí šéf Král. Promluvil o testech, penězích či (ne)sestupu

Ví, že problémy přijdou. „Bude to brutálně těžká sezona. Je ale potřeba hrát, odpískat ji by bylo ekonomicky devastující,“ říká v rozhovoru pro deník Sport boss Českého hokeje Tomáš Král. Byl to on, kdo očekával, že koronavirus zdaleka neřekl poslední slovo, a navrhl na rok zrušit sestup. Je pravděpodobné, že nadcházející ročník bude mít ke stoprocentní regulérnosti daleko.

Jak to bude s počtem diváků na stadionech? Budou muset být hráči před každým zápasem testováni? A začne vůbec nový ročník Tipsport extraligy v termínu? „Otázek je hodně. Situace se ale mění ze dne na den. Soutěž začíná za dva týdny, což je v této situaci pořád docela dlouhá doba. Doufáme ale, že se vše rozjede podle plánu,“ věří nejvyšší hokejová šarže v zemi Tomáš Král.

Každým dnem chodí zprávy, že klubů s nakaženými hráči přibývá. Jste nervózní z toho, jak bude situace pokračovat?

„Nervózní nejsem, beru to, jak to je. Netýká se to jen našich hokejových klubů, nakažených přibývá po celém světě. Musíme se s tím naučit pracovat. Potřebujeme najít cestu, aby se hrálo. Můj názor je takový, že je třeba hrát a nevzdávat to.“

Extraliga startuje už za dva týdny, zatím ale APK nemá na stole žádný krizový plán typu, co se bude dít, když... To vás taky neznepokojuje? (Kluby se měly sejít ve středu, nakonec ale byla schůzka odložena na neurčito - pozn. red.)

„V tomhle případě se musím APK zastat, situace se mění každým dnem. Určitě na tom pracují, jsme ale odkázaní na pravidla, která nám určí příslušné státní orgány. Ve středu dopoledne máme jednání s profesorem Prymulou a budeme se o tom bavit. Chceme hrát, máme nějakou představu o testování a řešení krizových situací. Není to ale věc, o které bychom si mohli rozhodnout sami. Do konce příštího týdne však potřebujeme mít pravidla jasně daná, pak se pokusíme do toho nějak vejít.“

Máte i vy v hlavě nějaký plán, který byste klubům navrhl?

„Na svazu taky musíme počkat, co bude. Ve hře je několik variant, na které jsme připravení. Až se dozvíme, kdy máme testovat, jak máme testovat, jak se chovat, když bude někde v týmu pozitivní nález, tak se podle toho zařídíme. Zatím nevíme nic. Totéž platí u verdiktu ohledně počtu fanoušků na stadionech. Netýká se to samozřejmě jen extraligy, ale všech soutěží. První liga začíná už 12. září, takže to potřebujeme co nejdřív vyřešit.“

Mimochodem zpětně se ukazuje, že váš model, který pro příští sezonu zrušil sestup, je vzhledem k situaci správným řešením. Není pravděpodobné, že příští ročník bude po všech stránkách regulérní. Být to na APK, na scéně by byl zpátky bič baráže.

„Ač nejsem žádný odborník, předpokládal jsem, že se koronavirus na podzim vrátí a soutěž zasáhne. Proto jsem ustoupil ze svého jasného přesvědčení pro sportovní cestu v podobě přímého sestupu a pro následující sezonu jsme ligu zavřeli. Je vidět, že to bylo správné rozhodnutí. Radost z toho ale samozřejmě nemám. Byl bych rád, kdybych se pletl. Že se udělaly nesestupové soutěže, je jediná možnost, jak kluby ochránit. Nedovedu si představit, jak by to vypadalo, kdyby prošel návrh APK.“

Klidně může nastat situace, že jeden tým odehraje v základní části 52 zápasů, jiný ale třeba jen 38. Plánujete nějaké opatření i směrem k tomuto možnému vývoji? Například minimum padesáti procent odehraných utkání a body podle procent, jak je to v NBA či MLB?

„Ano, takhle jsme pravidla nastavili i pro Chance ligu. Takový model připadá v úvahu i pro extraligu. Musíme být flexibilní, musíme být schopni rychle, účinně a technicky reagovat na nastalé situace. Když nebude zbytí a budou třeba dva kluby muset týden stát, budeme přehazovat zápasy, aby hrál někdo jiný. Tahle situace je řešitelná, bude s tím ale ohromně moc práce. Na to se všichni musí připravit, snadné to nebude. Pokud nepřijde vyloženě situace, že budou v karanténě všechny týmy, chceme hrát.“

Majitelé a manažeři klubů v této otázce ale jednotní nejsou. Některým vadí byť jen oříznutí kapacity diváků.

„Vím o tom. Názor na tohle asi nikdy nebude stoprocentně jednotný. Svůj jsem ale řekl, budu se snažit, aby to tak bylo. Rozumím oběma stranám, situace pro majitele jsou leckde složité, nebo až kritické. Na druhou stranu pokud by se odpískala sezona úplně, ekonomické dopady by byly ještě diametrálně horší, než kdyby se hrálo v nějakém omezeném režimu. Hrát by se nemělo pouze v případě, kdy to stát zakáže a nebude jiná cesta. Pak by nezbývalo nic jiného než to respektovat.“

Co zatím říkáte na dosavadní kroky vlády ohledně různých omezení a střídání názorů?

„Obecně můžu říct, že striktní opatření v podobě zakázání diváků, neustálé testování hráčů nebo karantény, nejsou řešením. Nic to nepřinese. Spíš se přikláním k názoru skupiny kolem docenta Pavla Koláře. Musíme se s koronavirem naučit žít a ne se jím nechat jen omezovat, protože se z toho časem všichni zblázníme. Jestli si někdo myslí, že nastane situace, kdy bude všech čtrnáct týmů stoprocentně zdravých, je mimo.“

Posunula se nějak debata ohledně peněz? Ředitel extraligy Josef Řezníček říká, že kluby nemají finance na testování před každým utkáním, které v hokeji vzhledem k frekvenci zápasů ani není možné.

„Má to vývoj. Na vládě se připravuje sportovní program, který myslí na kompenzaci škod také pro profesionální sportovní kluby. Je to velmi vstřícný krok, protože ve své první variantě na profi organizace vůbec nemyslel. V rámci peněz, které zbyly z programu COVID-SPORT, se bavíme s Národní sportovní agenturou, aby bylo pamatováno i na výlohy za testy. Stále tam jsou stovky milionů korun. Je ale otázka, co nám bude nařízeno. Pokud by šlo o pár testů, nebyla by to zásadní věc. Pokud by to bylo něco na úrovni fotbalu, bylo by to naopak dost zásadní. V tempu tří zápasů v týdnu takové testování není možné.“

Máte už nyní představu o kolik svaz a celý Český hokej vinou koronavirové pandemie přišel?

„Když jsme to počítali před pár měsíci, bylo to asi půl miliardy korun. To se ale stále zvedá, s mnohými partnery vedeme jednání. Zrovna minulý víkend měly proběhnout České hry, které se ale bohužel neuskutečnily. Ztráty ze vstupného, ze smluv vůči partnerům a dalších věcí budou obrovské.“

Dá se říct, že stále žijete z mimořádně úspěšného domácího šampionátu před pěti lety?

„Ano, je to tak. Je to naše obrovské plus oproti ostatním. Pořád máme kde brát, máme úspory, do kterých můžeme sáhnout. I tak ale samozřejmě šetříme, kde se dá. Redukujeme různé programy, sáhli jsme na peníze i zaměstnancům. Musíme myslet dopředu. Přicházíme o peníze, ale zároveň nemáme takové výdaje, protože nepořádáme kempy a cesty do zahraničí.“