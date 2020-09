VIDEOGRAFIKA: Nejvíc bodů? Král utíkal, pak přišel Leška a teď Hübl

Už zítra se rozjede 28. ročník Tipsport extraligy. Kdo za dosavadní historii české nejvyšší soutěže nasbíral nejvíce kanadských bodů v základní části? Vedení ještě stále drží Petr Leška, který pobral 786 bodů. Jen o osm bodů za ním nicméně už číhá stále aktivní Viktor Hübl. Litvínovský veterán by tak měl bývalého dlouholetého útočníka Zlína brzy sesadit. A kdo je nejproduktivnější mezi obránci? Podívejte se na unikátní VIDEOGRAFIKY z dílny iSport TV!

Bodování základní části první extraligové sezony 1993/94 ovládl kladenský útočník Pavel Patera. Než se na čelo v roce 1997 na dlouhou dobu dostal Richard Král, ohřál se na něm i Roman Horák, otec nynějšího útočníka Sparty. Král držel vedení i přes ataky Vladimíra Růžičky , Patrika Martince či Viktora Ujčíka až do roku 2013.

Krále, který v roce 2010 ukončil extraligovou kariéru v dresu Mladé Boleslavi, sesadil z trůnu až Petr Leška . Následně se do popředí tlačili například Jiří Burger či Petr Ton, ani jednomu z nich se ovšem na první místo nepodařilo dostat.

S největší pravděpodobností se to povede až Viktoru Hüblovi. Litvínovský veterán, který na severu Čech přidá další sezonu, totiž aktuálně na Lešku ztrácí jen osm bodů. Otázka tak zní spíš „kdy se mu to povede“ než „jestli se mu to povede“…

Mezi obránci byla situace zpočátku mnohem zajímavější. Deset let se na čele vystřídalo hned několik borců, mezi nimi se v popředí například drželi Miloslav Hořava či Jiří Vykoukal. V roce 2003 skočil na první místo Martin Hamrlík, jehož sice stíhali Josef Řezníček s Radimem Tesaříkem, ale nikdy nepředehnali.

Současný zlínský asistent trenéra ukončil kariéru v roce 2013. O dva roky později ho na čele nejproduktivnějších obránců extraligy přeskočil Petr Kadlec, který se s 473 body drží vedení doposud. Mezi aktivními hráči je nejvýše David Nosek, 39letý zlínský bek je na 6. místě a na Kadlece ztrácí přesně dvě stě bodů.