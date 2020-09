Největší návraty do extraligy: mladé hvězdičky, zkušená esa i veterán NHL

V časech bez viru byste řekli, že na ně se budou prodávat vstupenky navíc. Teď těžko. Zimák nevyprodáte. Ale minimálně kvůli nim stojí za to si sednout k přenosu. V extralize naskočí Filip Hronek, Filip Zadina a další mladí hráči se smlouvou v NHL. Rozehrají se tady před novou sezonou. Soutěž ozdobí i velké návraty zkušených borců. Roman Horák může být extrémně produktivní, Jakub Nakládal defenzivní jednička v Česku a Roman Polák zase výraznou osobností. Těšíte se?

Dopředu ohlásil, že v zámoří už pokračovat nehodlá. Odmítl i účast ve speciálním play off NHL. Takže zatímco jeho Dallas bude válčit ve finále Stanley Cupu, on bude v dresu Vítkovic řezat soupeře. Pro obranu ostravského týmu je tento příchod požehnáním.

Filip Zadina

Třinec

Minulá sezona: Detroit (28 zápasů, 8+7)

Už je to dlouho, co se na tuzemských kluzištích proháněl takový počet mladých hokejových talentů v jeden moment. Největší z nich by měl v Třinci potvrdit kouzelné střelecké schopnosti. Oceláři na něj budou hodně sázet. A nelze se divit.

Filip Zadina naskočil za Třinec už v několika zápasech letního poháru • Foto Michal Beránek (Sport)

