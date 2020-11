Extraligový souboj titánů. Vyzraje na Plzeň třinecká legie zkázy?

Matematicky vzato, Třinec získal 96 procent možných bodů, Plzeň 85. Oběma týmům vyšel rozjezd parádně. Před nucenou přestávkou i po restartu. „Takový vstup samozřejmě těší. Všichni ale neměli stejné podmínky. Zřejmě se projevilo i to, že jsme se o pauze mohli připravovat na otevřeném ledě v Dobříši,“ připomíná trenér západočeského celku Ladislav Čihák. Třinec jezdil během pauzy pro změnu za hranice do Polska.

Milan Gulaš do toho umí šlápnout pořádně od začátku. Loni se Škodovka opírala o jeho famózní start, vůbec jeden z nejlepších v celé historii české nejvyšší soutěže. I tentokrát jsou v tandemu s Tomášem Mertlem klíčovými postavami plzeňského úspěchu. Náčelník Indiánů znovu okupuje první příčku extraligové produktivity se 17 body (6+11), jeho parťák je čtvrtý a s devíti trefami se dělí s třineckým Matějem Stránským o vedení mezi střelci. V prodloužení rozhodli i předchozí úporný duel v Olomouci. Plzeň však svůj úspěšný úvod rozděluje mezi více hráčů.

Vedle Gulaše s Mertlem se protočili Matyáš Kantner, Jakub Pour, osmnáctiletý Sebastián Malát. V poslední době se k nim vrátil Filip Suchý. „Není to tak, že bychom hledali nebo zkoušeli. Je to o aktuální formě hráčů. První lajna musí být dominantní, silná, musí tam být hráči, na něž je spolehnutí a kteří v ofenzivě vytvoří obrovský tlak. K těm nejlepším jsem vždycky dával toho nejmladšího. Na druhou stranu i mladý hráč si místo v prvním útoku musí zasloužit. Aktuálně je to Filip. Trénoval jsem ho už v dorostu, vím, jaký je. Vyplynulo to na něj a teď tam patří právem. Věřil jsem, že to může fungovat, snad to tak bude dál,“ přeje si Čihák.

Tým v útoku ovšem nestojí a nepadá jen s Gulašem a Mertlem. Starší hráči začali znamenitě, ale stejně tak začíná problikávat třeba hvězda nenápadného Petra Kodýtka. Nejlepší v týmu za rovnovážného stavu, platný dopředu i dozadu. Jeho útok s Petrem Strakou a Janem Eberlem držel pohromadě nejdéle, skvěle se doplňují. Jsou nenahraditelní při oslabeních, dávají góly. Momentálně však pro zranění vypadl bojovník s vysokoškolským diplomem Eberle.

Střelecky nuloví Luboš Rob a navrátilec David Stach naopak zatím zůstali za očekáváním. Pavlu Musilovi pomohlo, že chodil na první přesilovku. „Ale sezona bude dlouhá, věřím, že se čapnou,“ podotýká trenér Plzně. Herně se hledají i Pour s Kantnerem. Ten se pomalu rozjížděl i před rokem. Navíc dostali nové role, odpoutali se od prvního útoku.

„Je to pro ně nová zkušenost, procházejí určitým procesem. Nepřijde to ze dne na den, musíme zůstat trpěliví. Zatím se neprosazovali, gólově nepřispívali. Chtějí dělat, pracujeme s nimi i individuálně. Je pravda, že měli trošku horší pohyb, což se zlepšilo, ale je na nich, jak budou hladoví a zlepší hru s pukem,“ pokračuje kouč.

Nejen v porovnání s Třincem platí, co praví klasik. Chuťově rozdíl nepatrný, cenově značný. Plzeň si jako klub s jedním z nejnižších rozpočtů v extralize nemůže vyskakovat. Staví na několika pilířích. „Proto musíme mužstvo dál charakterově vést a pracovat s mladými, kdyby náhodou někdo vypadl, abychom byli konkurenceschopní,“ podotýká kouč Čihák. „Na druhou stranu, naše opory jsou natolik silné, že se o sebe dokážou postarat. Proto tým funguje.“

Všechno do sebe musí zapadat, včetně výběru posil. V Plzni vědí, koho berou, do jaké role, a většinou to vychází. Jako v případě švédského beka Viktora Langa, Matěje Stříteského či zařazení mladíka Davida Jiříčka, který v necelých 17 letech už při turnaji Karjala nakoukl do reprezentace. „Z hrušky jsme ho ale sundávat nemuseli, na to je docela skromný a pracovitý. Naslouchá, dělá správné věci, má zájem a někdy i štěstí. Je v něm obrovský potenciál, snaží se odstraňovat chyby a neopakuje je.“

Dominik Frodl, to byla před třemi lety výhra v jackpotu. Odchovanec Slavie odchytal minulou sezonu vlastně celou, včetně většiny zápasů Ligy mistrů. Tým drží, hodně to stojí i na něm, v závětří čeká mladík Dominik Pavlát. Frodl zatím nechyběl ani minutu, je však brankář, který chce pořád chytat. „Je natolik zkušený, že si dokáže říct, kdy by si mohl odfrknout. Strašně zvedl čísla, v některých zápasech šla naše vítězství vyloženě za ním,“ přiznává trenér.

Někdy hra nebyla dobrá, třeba proti Litvínovu byl v plzeňské obraně průchoďák. Ale body Indiáni se štěstím uhráli. Někdy to nesedne, narazíte na houževnatého soupeře. Západočeši však zatím vítězili téměř na všech frontách. Třetí nejlepší přesilovka, nejlepší oslabení, první v hitech i blokovaných střelách. Tady měli v minulosti problémy. Právě v tom udělali největší pokrok.

„Pět, šest let na tom systematicky pracujeme. Hodně pomohli Lang nebo Suchý. Tu mozaiku dobře doplnili, jakmile ostatní kluci vidí, že to funguje, začnou tomu věřit a přidají se. Ze všeho dohromady pak může vyplynout start, jaký jsme měli. Ani tuhle černou práci nesmíme v našem mladém týmu přehlížet. Jsem rád, že to zatím tak vychází,“ dodává Ladislav Čihák.

Oceláři jedou i proto, že oprášili juniorskou legii zkázy

Oprášili juniorskou legii zkázy a znovu společně řádí. Ve stínu elitního ocelářského komanda vedeného kapitánem Petrem Vránou pomáhá k třinecké jízdě v extralize další sehraná parta. Bratři Kovařčíkové po čtyřech letech znovu hrají s Lukášem Jaškem a dávají vzpomenout na časy, kdy společně demolovali mládežnickou konkurenci a slavili mistrovský titul.

Čtyři zápasy, 33 kanadských bodů. Taková byla v roce 2016 společná bilance třinecké letky ve finálovém turnaji mistrovství republiky juniorů. Lukáš Jašek (5+7), Ondřej Kovařčík (3+8) a Michal Kovařčík (5+5) nebyli k zastavení. Ze střídačky jim šéfoval Václav Varaďa, tehdejší kouč třinecké juniorky.

„Sedlo jim to spolu neskutečně, dali jsme je dohromady poprvé a hned vypadali, jako by spolu hráli od žáků,“ vzpomíná tehdejší Varaďův asistent Aleš Mach. „Všichni tři jsou skvělí bruslaři, Jašo a Michal dávali góly, Ondra byl poctivý dříč, který se postupně vypracoval. Byli neskuteční! Když jsem je teď znovu viděl v extralize, byla to radost.“

Po čtyřech letech dal trenér Varaďa údernou trojici znovu dohromady. Ne hned od prvního kola, ale tihle borci si k sobě postupně znovu cestu našli. Společně v jedné formaci hrají od čtvrtého zápasu. A kromě týmové série bez jediné prohry za vše výmluvně hovoří body.

Jašek se z nuly nakopnul na 8 bodů (1+7), Ondřej Kovařčík z jednoho gólu na 5+3. Jen Michal Kovařčík se s přechodem z centra zpátky na křídlo zatím srovnává. Ke gólu z prvního zápasu přidal jednu asistenci. Klíčové ovšem je, že se formaci daří. Je hodně vidět, chemie funguje.

„Dělali jsme si z Lukáše srandu, že ho museli dát k nám, aby začal bodovat,“ usmívá se Ondřej Kovařčík.

Jašek pomáhá v rozjezdu soutěže, než se mu znovu otevře prostor v zámoří. Patří Vancouveru, poslední dvě sezony odehrál v AHL za Uticu Comets. Do Třince se vrátil po třech letech. Rodnému klubu dal přednost i před Libercem, kde před odchodem do zámoří také hrával.

„V Třinci jsem doma, mám tady rodinu a přátele, byla to jediná varianta, kterou jsem měl v hlavě,“ vysvětloval. Pro extraligovou výpomoc, ať už bude jakkoliv dlouhá, má jasný cíl: „Chci dokázat, že už nejsem takový ten malý Lukášek, co tady hrál v šestnácti letech.“

První zápasy odehrál spolu s Adamem Raškou a Erikem Hrňou. Trenéři s ním počítali do formace s Filipem Zadinou, jenže ten se těsně před startem extraligy zranil. Když se útočník Detroitu vrátil, naskočil podle plánu k Jaškovi s Marcinkem. Pak ale trenéři útoky pozměnili. Oprášili úspěšné juniorské komando a místo Jaška se ve druhé řadě točí Aron Chmielewski s Erikem Hrňou. I tato formace šlape, změny prospěly.

„Kluky jsem samozřejmě sledoval i po ochodu z Třince, viděl jsem, jak se každým rokem posouvali dál a dál a dostávali čím dál větší prostor,“ mluví Jašek o extraligovém progresu bratrského dua. „Je to dobré i do budoucna, aby mladší kluci viděli, že prostor dostanou. Když zaberou.“ Kovařčíkové se od juniorského titulu probili přes prvoligovou farmu ve Frýdku-Místku do třineckého áčka. V play off 2017/18 zazářili s Davidem Ciencialou, ke stříbru pomohli třiceti kanadskými body. V roce 2019 už společně slavili extraligový titul. Vyhovět si umí s kýmkoliv, nicméně návrat Lukáše Jaška přivítali.

„V Třinci máme nepřeberné množství kvalitních hráčů, proto je skoro jedno, koho vám trenéři do lajny dají,“ komentoval Michal Kovařčík. „S každým si můžete vyhovět, je to paráda.“ Nicméně Jaškův návrat do formace je těší. „Jednoznačně, s bráchou si to užíváme opravdu dost, protože s Lukášem hrajeme stejný hokej. Baví nás to, známe se, je to super. On je skutečně hokejista a dělá nás ještě lepšími, než to vypadá. Je to fajn.“

