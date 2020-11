Vítkovice složily reparát za blamáž. Paráda! Perfektní výkon, cenil Lakatoš

Po pátku jste si hodně spravili chuť, je to tak?

„Samozřejmě. Dostat takový klepec, ještě k tomu doma, bylo hrozný pro všechny z nás. My jsme sem jeli s jedním cílem, a to napravit si reputaci a urvat tady vítězství. To se nám povedlo a můžeme odjíždět s hlavami nahoře. Bylo to perfektní.“

Jak jste viděl utkání v Mladé Boleslavi?

„Myslím, že jsme předvedli perfektní výkon. Bojovnej, dobře z obrany, tím to dneska celé bylo. Byli jsme urputní, nechtěli jsme dostat zbytečné góly, co jsme dostali proti Budějovicím. Sedli jsme si, že to takhle nejde, a semkli jsme se jako tým. Zvládli jsme to, což je paráda.“

Od začátku utkání jste byli výborně takticky připravení. Jak dlouho jste strávili u videa?

„Ani bych neřekl, že bychom trávili čas nějakými dlouhými videi. Spíš to bylo jen o tom, že jsme všichni chtěli. O ničem jiném to nebylo. Jak jsem říkal, přijeli jsme sem vyhrát, ne si zahrát hokej, ne hrát nějaký hezký hokej a tak dále. Přijeli jsme sem vyhrát a nic víc nás nezajímalo.“

Mladá Boleslav je proslulá hodně bruslivým stylem. Vy jste se jim ale minimálně vyrovnali, souhlasíte?

„To je těžký. Jak jste v zápase, tak nemáte šanci tohle sledovat. Všímal jsem si jenom nás, ani ne Boleslavi. Hokej má nějaký svůj vývoj a od prvního do posledního střídání jsme šli výborně. Musím říct, že byla radost na to koukat a být na ledě. Protože cítit, když každý na ledě chce a zároveň nechce udělat žádnou chybu, je pro spoluhráče paráda.“

Hodně vám pomohl úvodní gól hned při prvním střídání. Je to tak?

„Samozřejmě. Když dáte hned rychlej gól, tak to všechny nakopne. Spadne z vás takové to ‚co bude‘ a ‚jak se bude zápas vyvíjet‘. Přetáčíte zápas na svou stranu, nám se to dneska povedlo. Díky bohu.“

Trefil jste se dvakrát, celkem máte za deset zápasů devět gólů. Jak jste osobně spokojen?

„Vždycky to může být lepší, to je první věc. A druhá věc, že mám výborné spoluhráče. To je pro mě priorita. S těmi kluky, se kterými hraju, ať jsou to křídla nebo mám perfektního centra, parádní beky. Sedá si to. Myslím, že hrajeme velmi dobře. Můžu být jedině rád, že mi to tam teď padá, ale lepší je pocit, že máme super lajnu.“

Po restartu zatím střídáte výhry s prohrami. Vyhráli jste v Liberci, pak přišla blamáž s Motorem, teď zase lup z Mladé Boleslavi. Jak to prožíváte?

„Jak jdou zápasy rychle po sobě, tak není čas se na to nějak koukat. Musíte jít na led a odvést svoji práci. O ničem jiném to není. Nesmíte se koukat doleva doprava, prostě hrát a nějak to dopadne. A hlavně věřit týmu, nic víc na tom není.“

