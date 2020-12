Plzeň sbírá střepy, padla popáté v řadě. Stach: Ale tenhle duel byl nejlepší

Plzeňský útočník Petr Kodýtek se raduje z gólu do branky Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč / Sport

„Z toho se ale vycházet nedá. Je to nepříjemné, snažíme se s tím však prát, co je v našich silách,“ řekl trenér Jiří Hanzlík, který jediný titul zažil ještě jako obránce. „Zápas byl remízový, na obě strany dost vyrovnaný. Myslím si, že z těch pěti utkání, které jsme prohráli, bylo toto od nás nejlepší. Musíme teď makat dál a šňůru prolomit,“ hodnotil David Stach, zatím spící střelec, který se však znovu připomněl. Dal úvodní gól a proměnil nájezd. Ten druhý už ne.

„Napoprvé jsem zakončil, jak bývám zvyklý, věděl jsem, co udělám. Podruhé jsem klasicky vymýšlel a podle toho to dopadlo. Ale postupně se to zvedá, doufám, že závěr sezony bude lepší, než její dosavadní průběh,“ přál si útočník, který předloni během své předchozí plzeňské štace nasypal 19 branek.

První čtyři porážky v tomto roztříštěném ročníku nastřádala Škodovka během dvou měsíců, posledních pět přišlo během 15 dní. Plzeň pořád drží v horních patrech slušný bodový polštář, nicméně soužení už je znát i na elitním kanonýrovi Milanu Gulašovi. Včera nastoupil nově s Petrem Strakou a Petrem Kodýtkem, společně obstarali druhý gól domácích. Dvorní centr Tomáš Mertl mu však schází. Stejně jako někdejší pohoda. Ze dvou pokusů v rozstřelu kapitán Západočechů neproměnil ani jeden. To by se mu jindy nestalo.

Indiáni sbírají sestavu jak střepy z rozbitých ozdob. Vedle Mertla je zraněný taky druhý centr Pavel Musil. Šikula Pavel Kracík umí rozdávat puky jak zamlada, jenže proti Boleslavi proseděl půlku zápasu na trestné lavici. Takové výpadky by zacloumaly i s týmy s daleko širším kádrem.

„Sehráli jsme lepší zápas, než byly předchozí dva. Kluci zaslouží pochvalu, dělají maximum. Škoda druhého bodu, ten by nám pomohl. Prohráli jsme po nájezdech, na ty však nemáme úplně specialisty. Těžko někoho vybrat, Guli nějaké proměnil, když jsme byli v pohodě. Ale takové série prostě jsou. Musíme s tím bojovat a naklonit si štěstí svojí prací a úsilím. Tým cítí tlak, doléhá to na něj. Bodů jsme si nahráli relativně dost, každopádně je to nepříjemné,“ pokračoval asistent Hanzlík.

Taky Stach přiznal, že série porážek je už dlouhá, zvlášť na plzeňské poměry. „V hlavě to určitě máme, když se pětkrát v řadě prohraje. Ale musíme se sami snažit na to zapomenout, jít zápas od zápasu a vždycky ten další se pokusit vyhrát. Tohle byl určitě jeden z těch lepších duelů. Postupně se to zlepšuje a já sám musím makat tak, aby závěr sezóny byl daleko lepší než v dosavadním průběhu,“ uvedl.

Plzeň má v zádech i úspěšné bodové série, základní část dospěla do poloviny. Sérii neúspěchů mají v hlavách, ale nepropadají panice. „Tady v Plzni je snaha vyhrávat pokaždé, vždycky jsme se pohybovali nahoře. Je pravda, že nějaké body jsme si na začátku nasbírali, ale samozřejmě už to chceme prolomit a vyhrát,“ dodal Stach.

