ONLINE + VIDEO: Série Dynama skončila v derby. Plzeň - Třinec 3:3

Zlínský gólman Libor Kašík vyráží ránu mířící do jeho brány • ČTK / Petrášek Radek

České Budějovice - Vítkovice 4:3sn

SESTŘIH: České Budějovice - Vítkovice 4:3sn. Pátá výhra Motoru v sezoně. V nájezdech rozhodl Pýcha

Góly Domácí: 06:22. Toman, 30:33. Michnáč, 47:12. Z. Doležal, 65:00. Pýcha Hosté: 16:55. R. Polák, 40:30. L. Krenželok, 58:34. Schleiss Sestavy Domácí: Strmeň (Patera) – Vydarený, Slováček, Pýcha, Plášil, Suchánek, Lytvynov – Christov, Toman, Jonák – Forman, D. Voženílek, Z. Doležal – M. Novák, Prokeš, Karabáček – Michnáč, R. Přikryl, Gilbert. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gewiese, R. Polák, Štencel, L. Kovář, Koch, Trška, L. Doudera – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, Hruška, Fridrich – Dej, Werbik, M. Kalus – Mallet, J. Mikyska, Dočekal. Rozhodčí Hradil, Horák – Rampír, Špringl Stadion

Parádní sérii Dynama zastavil Orsava

Dynamo povzbuzené vítězným obdobím ukázalo hned na začátku, že je v pohodě. Bylo jasně lepší a už v úvodních minutách mohlo jít do trháku. Jenže zahodilo dvě obří šance. Nejprve Paulovič - někdejší útočník Mountfieldu - netrefil zblízka, těsně minul pravou tyč. Poté se do nájezdu dostal Camara, pálil však pouze do středu branky.

Tlak hostů ukončila jejich první přesilovka. Domácí v ní totiž předvedli perfektní defenzivní výkon, který je nastartoval, a od sedmé minuty se hra vyrovnala. Královéhradečtí měli víc šancí, do té nejvýraznější se dostal kapitán Smoleňák. V 18. minutě vyřešil akci dvou proti jednomu nečekanou střelou, trefil však jen tyč.

Pro Pardubice to bylo varování, na nějž příliš nedaly. Ve 20. minutě při jejich přesilovce krásně projel z vlastního pásma Perret, jenž přišel do Hradce právě z Dynama. Dva obránci mu vůbec nestačili a Francouz zakončil akci střelou mezi Kloučkovy betony. Skóroval 35 vteřin před koncem třetiny.

Domácí i díky tomu vstoupili do druhé části lépe, tlačili se vpřed. Jenže ve 26. minutě udělali fatální chybu v obranném pásmu, když nechali před brankou úplně samotného zkušeného Kousala, který nekompromisní ranou vyrovnal. Hradec vyrovnání nesrazilo, pořád jel ve strojovém tempu, které ještě zvýšil v polovině zápasu díky přesilovce. V ní měli velké možnosti Orsava a Lev, Klouček ale v obou případech rány lapil.

Ve 32. minutě - stále ještě v početní výhodě - však už domácí gólmana přelstili. Mazanec od své brány rychle rozehrál, Hradečtí se dostali do přečíslení, na Kloučka jeli Kevin Klíma se Lvem a šikovnou kombinaci zakončil do prázdné brány první z nich.

Rovněž Pardubičtí se z rány zvedli a hned o dvě minuty později rozjeli velká nápor. Během chvíle měli hosté tři velké možnosti. Mazanec však odolal Kusému, poté i Ďalogovi, jenž projel celé hřiště, třetí příležitost už skončila vyrovnáním: Ďaloga od zadního mantinelu poslal přihrávku Kusému, který trefil horní roh.

Ve třetí třetině se hrálo o klíčový zásah. První mohli jít do vedení hosté, velmi aktivní Ďaloga však pálil z dobré pozice vedle. Hradci pomohla přesilovka. Ve 46. minutě se nastřelený puk odrazil od zadního mantinelu k Orsavovi, jenž mířil pod horní tyč. Hosté využili trenérskou výzvu, rozhodčí ale gól uznali - clonící Smoleňák v brankovišti nebyl.

Hosté se dostali do náporu až v posledních dvou minutách, do té doby hráli domácí velmi účelně. Vyrovnání však nepřišlo, nejtěžší zákrok předvedl Mazanec po Nakládalově střele. Hradec tak rivalovi v tabulce odskočil na rozdíl osmi bodů.

SESTŘIH: Mountfield HK - Pardubice 3:2. Série Dynama skončila. Východočeské derby urval Hradec

Góly Domácí: 19:25. Perret, 31:10. Kevin Klíma, 45:26. Orsava Hosté: 25:31. R. Kousal, 33:52. Kusý Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Jank – Orsava, Koukal, Kevin Klíma – Jergl, V. Růžička, J. Sklenář – Smoleňák (C), Cingel, Perret – Lev, Morong, M. Zachar – Kelly Klíma. Hosté: Klouček (Kantor) – Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, Mikuš, Vála, Ďaloga, Holland – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, R. Kousal, Mandát (A) – Machala, O. Roman, Svačina – Matýs, Rohlík, Kusý. Rozhodčí Šír, Kika – Špůr, D. Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Dvě chyby v obraně stály Pražany zápas

Severočeši, kteří nastoupili bez obránce Ladislava Šmída, využili v úvodním dějství chyby Sparty. Do vedení se Liberec dostal ve čtvrté minutě, kdy z levé strany z rohu nahodil puk Průžek a Němeček jej odvrátil nešťastně na hokejku Jelínka, který střelou z pravého kruhu otevřel skóre.

Odpovědět mohl po Pechově přihrávce Říčka, ale v čase 8:08 udeřili opět hosté. Kalinova zaváhání využil k zisku puku Musil a Lenc z pozice mezi kruhy podobně jako Jelínek zamířil přesně nad Machovského lapačku. Bílí Tygři se ubránili při Knotově vyloučení a domácí po trestech Vitáska a Rosandiče nevyužili na přelomu první a druhé třetiny přesilovou hru pěti proti třem.

Sparta odolala při Pechově trestu a snažila se zvrátit průběh, ale ztroskotávala na Kváčovi. Při řadě nebezpečných akcí jej nepřekonal ani v 31. minutě Tomášek. Liberec hrozil ojediněle a Machovský musel krýt Pavlíkův pokus z pravého kruhu.

Na začátku třetí třetiny prověřil sparťanského gólmana Pekař. Vzápětí se ve 44. minutě radovala Sparta, když Sobotka našel před brankou najetého Němečka a Kváča poprvé kapituloval. Potom zahrozil Jandus, na druhé straně se snažili pojistit náskok Pavlík a Jelínek. Kváča vyrovnání Sparty v dalším průběhu nepřipustil a 44 sekund před koncem dovršil výsledek při power play do prázdné branky Pavlík.

SESTŘIH: Sparta Praha - Liberec 1:3. Chyby v obraně stály domácí body. Tygry podržel Kváča

Góly Domácí: 43:10. Němeček Hosté: 03:27. P. Jelínek, 08:08. Lenc, 59:07. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Piskáček (A), Košťálek, Polášek, Kalina, Němeček, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Buchtele – Říčka, Pech (A), Šmerha – Dvořáček, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Kolmann, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – T. Rachůnek, P. Jelínek (C), Průžek – J. Vlach, Hrabík, R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Pekař. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Zíka Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Mladá Boleslav - Zlín 0:1

Góly Domácí: Hosté: 55:55. Köhler Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Hrbas, Ševc (C), Šidlík, Pláněk (A), Allen, Fillman, Moravec – Lunter, Cienciala, Šťastný – Jääskeläinen, Claireaux, Alderson – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Kašík (Huf) – Gazda, Řezníček, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), M. Novotný, Dluhoš – Dufek, Fryšara, Köhler – Herman, Honejsek, Šlahař – Vopelka, Karafiát, Kubiš (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Sebera. Rozhodčí Veselý, Micka – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva Hráno bez diváků diváků

Verva slaví podruhé v řadě za dva body

Severočeši nasadili do utkání čerstvou posilu Žejdla. Zkušený útočník, který hrál první zápas od loňského března, se postavil do středu třetí formace.

Do první výraznější šance se dostal ve 3. minutě domácí Zygmunt, nemířil však přesně. Stejně jako později Demel. Hanáci mohli otevřít skóre při vyloučeních Balinskise, až při druhém trestu však střílel Ondrušek alespoň trochu nebezpečně.

V 15. minutě měly v rychlém sledu velké šance oba týmy. Nejprve jeli Jarůšek s Hanzlem sami na Konráda, slovenský gólman však Hanzla vychytal. Vzápětí se stejná dvojice dostala do přečíslení dva na jednoho, Jarůšek ale Konráda neprostřelil. Poté se na druhé straně dostal do brejku Gřeš, Godla ale včas vyrazil a olomouckou příležitost zhatil.

Olomouc poté nevyužila ani třetí vyloučení lotyšského beka v první části a v 21. minutě hosty dělilo od vedení jen pár centimetrů. Bambula trefil tyč a puk se odrazil před brankovou čáru, což potvrdil i videorozhodčí.

Při další přesilovce hostů zahrozil z brejku litvínovský obránce Kolář, Konrád byl ale opět pozorný. I díky tomu se Hanáci mohli dostat do vedení, z rychlého protiútoku se v 38. minutě prosadil osamocený Nahodil.

Verva měla ideální možnost vyrovnat ve dvou přesilových hrách ve třetí třetině, fauly Máchy ani Koloucha ale nepotrestala. Zdráhalovu samostatnou akci poté zastavil "rybičkou" Konrád.

Dvě minuty před koncem normální hrací doby se domácí rozhodli odvolat brankáře a v power play se jim podařilo vyrovnat. Konráda překonal v čase 59:21 Pospíšil. Litvínovský gól následně potvrdil videorozhodčí a po trenérské výzvě Olomouce i arbitři přímo na ledě.

V prodloužení poté obrat dokonali Zdráhal s Jarůškem, kteří ukázkově využili přečíslení dva na jednoho.

Góly Domácí: 59:21. Pospíšil, 60:40. Jarůšek Hosté: 37:55. Nahodil Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich (A), Demel, Cibulskis – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, Žejdl, Válek – Látal, Helt, Zygmunt. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, T. Černý, Valenta, Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C) – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Brejcha, Votrubec Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

Kometa - Karlovy Vary 3:0

Góly Domácí: 24:41. Valský, 42:02. Mueller, 49:49. Kusko Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, O. Němec (A), Gulaši, Mlčák, Freibergs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Klepiš, L. Horký – Kusko, Brabenec, Vincour – Bondra, F. Dvořák, Šoustal. Hosté: F. Novotný (Hamrla) – M. Rohan (A), Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán (A), Zábranský, D. Mikyska – Lauko, D. Kaše, Flek – Hladonik, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Pilný – Axman, Rožánek Stadion DRFG arena

Plzeň - Třinec

Góly Domácí: 04:51. Suchý, 18:04. Suchý, 27:26. Kodýtek Hosté: 06:53. M. Kovařčík, 32:51. M. Kovařčík, 38:04. M. Stránský Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Lang, Stříteský, L. Kaňák, Vráblík, Houdek – Rob, Kodýtek, Gulaš (C) – Straka (A), Suchý, Eberle – Kantner, Stach, Pour – Slanina, Malát. Hosté: Štěpánek (21. Kacetl) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Martynek, Marcinko, Šedivý – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Gerát, Hynek Stadion LOGSPEED CZ Aréna